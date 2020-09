Scuola paritaria Mimì Del Torto, la Leone si dimette

GUGLIONESI. Ancora un colpo di scena a Guglionesi, e in particolare alla scuola paritaria Mimì del Torto: dimissioni della presidente Alessandra Leone e richiesta di accertamenti. A renderlo noto è stato il sindaco Mario Bellotti. «In questi ultimi giorni, prima e dopo il consiglio comunale sul Bilancio, tante cose sono state dette e scritte sulla scuola materna Mimì del Torto. Se finora siamo rimasti in silenzio rispetto alle accuse che ci sono state mosse, è solo perché intendiamo parlare ai cittadini e ai diretti interessati con la verità documentata dagli atti. Nell’attesa di chiarire, col supporto delle carte, cosa davvero è accaduto e quali sono le ragioni del ritardo nel pagamento degli stipendi alle insegnanti che legittimamente aspettano di percepire quanto loro dovuto, dobbiamo precisare alcune cose importanti affinché la comunità non si faccia ingannare dai soliti detrattori che gettano benzina sul fuoco e strumentalizzano ogni situazione pur di portare acqua al loro mulino. La Mimì del Torto fa direttamente riferimento a una Istituzione distinta dal Comune, e pur beneficiando di contributi pubblici, è dotata di un suo presidente e di un suo consiglio di amministrazione.

Continuando nel solco dei nostri predecessori, abbiamo confermato l’allora presidente fino alle sue dimissioni, su richiesta del sindaco. Nello scorso aprile è stato nominato un nuovo presidente che però oggi, 29 settembre 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni. Tutto questo è avvenuto senza che l’Istituzione abbia presentato il bilancio, consentendo così al Consiglio Comunale di Guglionesi di sbloccare le somme e procedere al pagamento delle spettanze. Se l’Istituzione infatti non presenta il proprio bilancio nei modi previsti dalla legge, con la rendicontazione dettagliata che mette in condizione la struttura comunale di procedere alla liquidazione, è impossibile l’erogazione del denaro, pena l’intervento della Corte dei Conti. Purtroppo è accaduto che il bilancio, finora, non sia stato messo a disposizione degli uffici comunali. Questo ha comportato e continua a comportare una paralisi finanziaria che allo stato attuale, stante le dimissioni improvvise del presidente per motivi personali, rende necessario valutare l’ipotesi di commissariare l’ente.

La nostra Amministrazione ha chiesto chiarimenti e sollecitato più volte, con atti riscontrabili, l’inoltro della documentazione indispensabile per procedere ai pagamenti. Nell’attesa di un incontro con i tecnici e con l’Istituzione (già richiesto, da tenersi nelle prossime ore), abbiamo messo in campo ogni azione possibile finalizzata a chiarire quanto accaduto e ad acquisire il bilanci della Mimì del Torto e la rendicontazione mancante. Stiamo facendo il possibile per accelerare i tempi e risolvere la questione, che tuttavia, dobbiamo ribadirlo, non dipende da noi. Confidiamo che gli accertamenti avviati, anche in riferimento alla ricerca negli archivi informatici, fugheranno i dubbi e faranno piena luce sulla questione. Se c’è qualcosa, come è legittimo sospettare, che non ha funzionato come avrebbe dovuto, verrà appurato. Parimenti abbiamo messo in moto, già da tempo, ogni azione compatibile con la nostra funzione e le nostre specifiche competenze volta a risolvere una vicenda complessa, per tutelare la scuola paritaria, uno dei fiori all’occhiello della nostra offerta formativa, e il personale che con passione e dedizione si dedica all’insegnamento dei nostri bambini. Da parte nostra esprimiamo totale solidarietà alle insegnanti e rinnoviamo pubblicamente l’impegno a fare tutto quanto è in nostro potere per raggiungere il prima possibile un obiettivo che sta a cuore a tutti, a noi principalmente. A tale proposito aggiungiamo che l’Amministrazione parteciperà al Bando indetto nelle ultime ore dalla Regione Molise con un Avviso Pubblico per individuare una Cooperativa alla quale affidare la Sezione Primavera, stante le attuali difficoltà della Mimì del Torto. Le menzogne che hanno accompagnato la discussione nei giorni scorsi, innescate ad hoc per dividere la comunità, lasciano il tempo che trovano. La verità verrà a galla presto».