Novità sulla differenziata di bar e ristoranti

TERMOLI. Cambia il servizio di raccolta differenziata per bar e ristoranti? Lo scopriamo nella circolare che l'assessore all'Ambiente Rita Colaci ha trasmesso a bar e ristoranti della città di Termoli in riferimento al servizio di raccolta differenziata.

Le attività di controllo sul servizio di raccolta differenziata hanno evidenziato, presso le utenze commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, una gestione assai difforme da quanto prevede la regolamentazione attualmente valida, circostanza che incide pesantemente sia sulfa qualita della raccolta che sugli standard di decoro urbano attesi dall'Amministrazione Comunale. E' obiettivo dell'Amministrazione infatti Ia riduzione al minimo della presenza fissa di contenitori per Ia raccolta dei rifiuti in luoghi aperti al pubblico, i quali possono generare I'idea di una raccolta stradale.



Con la presente si intende sensibilizzare quindi tali utenze verso un piu puntuale rispetto delle modalità vigenti di collocazione ed esposizione dei contenitori. Le raccomandazioni che seguono sono volte a migliorare, nel reciproco interesse, Ia gestione del servizio, e di conseguenza anche I'immagine della Citta: Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03.05.2009, le utenze devono custodire contenitori prioritariamente alI'interno della propriety privata, ed esporli all'esterno, nell'immediata adiacenza del proprio esercizio, nei giorni e negli orari previsti dal calendario di raccolta della Rieco; dopo it passaggio di raccolta da parte della Rieco, l'utenza deve ritirare tempestivamente gli stessi nella propriety privata.

Le utenze sprovviste di spazi interni, oppure provviste di spazi, ma inidonei al posizionamento dei contenitori per motivi di natura tecnica o igienica, possono detenere i contenitori nell'area esterna in disponibilita, se sono gia titolari di concessione di suolo pubblico (dehors).

In alternativa e sempre possibile posizionare i contenitori in una proprietà privata di terzi, della quale I'utenza ha comunque la disponibilita.

Solo se non si verificano le ipotesi precedenti pug essere predisposta una specifics area di raccolta sul suolo pubblico. L'area di raccolta su suolo pubblico deve essere stability da parte del Settore Ambiente del Comune previa richiesta dell'utenza, e deve essere riservata esclusivamente a quest'ultima. I contenitori dovranno essere resi invisibili e inutilizzabili a terzi estranei, attraverso Ia realizzazione di un apposito manufatto di copertura, che dovra essere quindi di ampiezza sufficiente per alloggiare al suo interno i contenitori.

L'area di raccolta su suolo pubblico pug essere concessa dietro richiesta in carta semplice dell'utenza, controfirmata per preventive adesione e conferma da parte della Rieco Sud scarl, e composta da: 1) motivata attestazione da parte del titolare dell'esercizio sulla carenza di spazi privati idonei; 2) indicazione precisa dell'area pubblica ritenuta idonea per posizione ed estensione (planimetria schematica e fotografie esplicative); 3) descrizione del manufatto che si intende realizzare per delimitazione dell'area, corredata da disegno esplicativo.

II modello di schermatura dei contenitori proposto dovra avere caratteristiche estetiche e di decoro coerenti con it contesto di collocazione. II manufatto, da realizzarsi preferibilmente in legno durevole con tinte naturali, dovra consentire l'efficace occultamento dei contenitori sia sus lati che sopra di essi, l'accesso da parte degli operatori addetti atla raccolta, Ia pulizia e it decoro dell'area. La pratica di assegnazione dell'area prescelta sara valutata da parte del Settore Ambiente, cui dovra seguire l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo presso it competente Servizio Patrimonio comunale, compreso it pagamento della relativa tassa.

La manutenzione, la segnaletica, la pulizia dell'area, Ia realizzazione del manufatto, l'occupazione permanente del suolo pubblico, sono a totale cura e spese dell'utenza interessata.

Lo stazionamento permanente dei contenitori per i rifiuti su area pubblica in assenza di apposita autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 695,00 ex art. 20 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), con obbligo di rimozione immediata di quanto abusivamente installato.

L'Amministrazione Comunale invita pertanto tutte le utenze commerciali a regolarizzare it posizionamento dei contenitori per Ia raccolta in dotazione ai sensi di quanto sopra detto entro 30 (trenta) giorni dalla presente.

Successivamente it Comando di Polizia Municipale, e le Guardie Ambientali nominate con specifico decreto del Sindaco del Comune di Termoli, avvieranno dei controlli specifici volti a verificare it rispetto delle disposizioni sopra richiamate da parte delle utenze, ed eventualmente a elevare le sanzioni previste.

Si raccomanda pertanto I'osservanza delle indicazioni qui fornite ai fini di un maggior decoro della Citta, confidando, pitIr che nei divieti, nel senso civico dei cittadini.