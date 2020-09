Al via nei giorni scorsi l’annuale pulizia e spurgo delle caditoie Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Al via nei giorni scorsi l’annuale pulizia ed espurgo delle caditoie, dei tombini e delle condotte di scarico cittadini che favoriscono il deflusso delle acque piovane.

Il lavoro consiste nel lavaggio di griglie e chiusini e nella pulizia dei tombini con l’aspirazione di fogliame e detriti presenti all’interno del pozzetto posto sotto la caditoia in ghisa. Lo scopo dell’operazione è quello di consentire un deflusso più agile delle acque in vista delle piogge previste per la stagione autunnale e invernale.

I primi interventi, effettuati dalla Rieco Sud la settimana scorsa, hanno riguardato le seguenti zone della città: Rio Vivo, Lungomare Nord, c.so Nazionale, piazza Monumento e Borgo Antico.

I lavori proseguiranno nei mesi di ottobre e novembre in tutti i quartieri di Termoli, dove nelle scorse settimane una squadra della Rieco Sud ha effettuato un ingente lavoro di mappatura e censimento tramite app dedicata che ha permesso la geolocalizzazione dei tombini presenti sull’intero territorio comunale.

"Provvederemo alla pulizia di oltre 800 tombini, dando priorità alle zone più soggette ad allagamenti – dichiara il Sindaco Francesco Roberti – È un lavoro necessario per la sicurezza e l’igiene della nostra città”.