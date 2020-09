CAMPOMARINO. Ieri in Consiglio comunale a Campomarino sono stati approvati, oltre al bilancio (il primo dall’insediamento della giunta Silvestri), due punti posti all'ordine del giorno che riguardano l’assessorato all’Ambiente.

Si tratta del regolamento per il compostaggio di comunità e quello dell'albo dei compostatori el'acquisto del terreno per localizzazione eco-punto comunale in zona Lido.

Come afferma l’assessore Saburro, «Per quanto riguarda il primo punto,entro il mese di dicembre verrà installata una compostiera di comunità in zona Nuova Cliternia grazie al progetto NETWAP, che è un progetto di cooperazione territoriale europea finanziato dal programma INTERREG ITALIA CROAZIA e vede la partecipazione di organizzazioni croate ed italiane del settore pubblico e provato. La compostiera di comunità permetterà di lavorare e smaltire i rifiuti organici della zona senza incidere sull'ambiente, infatti, il materiale in uscita dalla compostiera è un semilavorato, ovvero, ammendante fresco igienizzato e sufficientemente stabilizzato, privo di patogeni e infestanti. Il compost,sarà utilizzato per le colture agricole dell'area da cittadini che ne richiederanno l'utilizzo.

L'attività della compostiera, sarà monitorata dall' ENEA e saranno raccolti dati in modo da valutarne gli apportati benefici alla raccolta dei rifiuti. Per quanto riguarda il secondo punto, il lotto di terreno sarà utilizzatoper la realizzazione di un centro di raccolta comunale presso Campomarino lido. Il mio auspicio, ma anche quello del Sindaco e della maggioranza,è quello di poterlo vedere funzionante già dalla prossima estate, in modo tale da poter dare ai turisti e villeggianti,oltre che ai nostri concittadini, un ecopunto più grande rispetto a quello già esistente in Paese, che possa permettere di poter conferire anche i Raee(elettrodomestici) oltre che ingombranti e altre frazioni di rifiuto domestico. Credo che se riusciremo a realizzare tutto questo, sarà sicuramente ungrande passo in avanti per limitare al minimo gli abbandoni in zona Lido.

Avere un ecopunto a lido, non sololimiterà il fenomeno degli abbandoni, ma sarà anche da supportoall'attività che già viene effettuata dalla ditta, che consiste nelritiro porta a porta e nel conferimento nelle ecosiole informatizzate. Nel settore ambiente ci sta da lavorare veramente tanto, spero solo di poter contribuire nel mio piccolo, insieme a tutta l'amministrazione, a migliorare le cose in questo paese dalle mille potenzialità e che ha un grande valore naturalistico e ambientale. Ringrazio il Sindaco, i colleghi di maggioranza e la struttura comunale settore ambiente».