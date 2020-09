Sindaco e grillini incontrano delegazione di ex lavoratori dello Zuccherificio

TERMOLI. Si sono riuniti in sala Giunta nel pomeriggio di ieri, dando vigore di nuovo a una vertenza sindacale che pareva estinta, o quasi. Ci riferiamo agli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise. Incontro fra il sindaco Roberti, i consiglieri 5 stelle Bovio e Stamerra e una loro delegazione di maestranze.

Ora si aspetta incontro on line su Skype il giorno 12 ottobre sempre alla sala consiliare del comune di Termoli, alla video-conferenza ci saranno i funzionari ministeriali da Roma, a Termoli, il sindaco e l'assessore Marone, i consiglieri 5 stelle e i lavoratori. «Continua l'impegno dei portavoce in consiglio comunale del M5S per la questione dei lavoratori dell'ex Zuccherificio – riferiscono Bovio e Stamerra - il Ministero del Lavoro, sollecitato dai pentastellati ha indetto un incontro in videoconferenza per il 12 ottobre a cui èstato invitato anche il sindaco Roberti. In sala consiliare un incontro tra il Sindaco alcuni ex lavoratori e due dei portavoce grillini, Antonio Bovio e Ippazio Stamerra, per definire le modalità dell'incontro.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi», dichiarano i due portavoce del M5S presenti all'incontro».