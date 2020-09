GUARDIALFIERA. Emozionante festa di ringraziamento seguita in diretta Facebook da Termolionline nel pomeriggio di oggi a Guardialfiera, protagonisti Silvio Luciani, i suoi due angeli custodi Stefano Caiola e Giuseppe Palazzo, i sindaci di Santa Croce di Magliano Alberto Florio e della località lacustre Vincenzo Tozzi, nonché i vertici della Federcalcio Molise, con Piero Di Cristinzi, Santina Pompermaier e Lino Raimondi. Naturalmente, della partita, anzi, dopo la partita, le formazioni di Turris e Guardialfiera.

Lo scorso 5 gennaio Silvio Luciani fu colto da infarti a bordo campo, al termine del match tra le due squadre bassomolisane e se non fosse stato per i soccorritori spontanei, assieme al 118, Luciani oggi non sarebbe qui.

Un incontro emozionante, a latere dell’impegno di Coppa Italia tra le due franchigie, finita per dovere di cronaca 4-0 per gli ospiti. Ma è un dettaglio.