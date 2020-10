TERMOLI. Il richiamo del mare, in una città come Termoli, è sempre forte: lo dimostrano le decine di persone che, in questa prima giornata di ottobre, si sono riversate sulla battigia per una passeggiata rilassante, da soli o in compagnia dei propri cani, per una corsetta o per leggere un libro ed approfittare per ravvivare la propria tintarella.

Grazie ad un mare cristallino ed alla bassa marea, il Lungomare Cristoforo Colombo si è animato di termolesi e non: tanti, infatti, i turisti che hanno scelto la località bassomolisana per trascorrere questi ultimi giorni, prima del ritorno a lavoro, nel tranquillo abbraccio del borgo marinaro, cullati dalle temperature tutt’altro che autunnali.

Una coppia francese, proveniente da Bordeaux ma con radici termolesi, ha approfittato della calda temperatura odierna, ben sopra la media stagionale, per godersi una rilassante passeggiata prima del rientro in Francia: «Questa è una città straordinaria – hanno commentato a TermoliOnLine – Abbiamo casa nel Borgo Antico e veniamo qui tutte le estati. Si sta benissimo e siete stati bravissimi a contenere il virus, a differenza di altri paesi».

Il sole alto nel cielo ed il mare privo di onde hanno consentito anche la possibilità di concedersi una lunga nuotata, per i più coraggiosi, e un bagno più casto per i più freddolosi. Diverse le persone che, pur non immergendo le gambe in acqua, sono scese sulla battigia a leggere un libro o a rinforzare l’abbronzatura in vista dei mesi più freddi.