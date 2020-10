Raccolta differenziata, le nuove regole: modalità, obblighi, divieti e sanzioni

TERMOLI. Di ieri la nuova circolare sulla raccolta differenziata per bar e ristoranti, ma soprattutto, firmata il 25 settembre e oggi pubblicata, la nuova ordinanza che disciplina come fare la differenziata porta a porta a Termoli.

Una pubblicazione contestuale anche a quella dei decreti di nomina delle Guardie ambientali.

Nel Comune di Termoli la raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene con il sistema domiciliare denominato “porta a porta”, e l’erogazione del servizio di igiene urbana avviene in regime di privativa secondo la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica; esperita la procedura ad evidenza pubblica, con contratto Rep. 2068 del 18.10.2018, è stata affidata all’Ati Rieco spa – Smaltimenti Sud srl la prestazione del nuovo Servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Termoli;

L’amministrazione comunale ha rilevato la necessità di rendere efficace il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati per raggiungere gli obiettivi e le percentuali di raccolta fissati dal D.lgs. n. 152/2006; tutelare gli interessi pubblici connessi alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica; tutelare la salute pubblica evitando ogni inconveniente di carattere igienico-sanitario conseguente alla raccolta dei rifiuti, anche considerata la forte ventosità cui è soggetto il territorio cittadino, nonché la propensione degli animali ad essere attratti dai rifiuti; porre in essere ogni azione tesa ad ottimizzare il sistema di raccolta differenziata al fine di conseguire un aumento delle percentuali di raccolta, una diminuzione del gettito Tari e un miglioramento del decoro e della pulizia della città di Termoli; disciplinare la raccolta disponendo nel contempo la gestione dei rifiuti degli stabili condominiali al fine di consentire un regolare e funzionale conferimento; predisporre il passaggio da tassa a tariffa secondo il principio che ogni utente deve pagare per i rifiuti che ha realmente prodotto: per questo ogni batteria di contenitori potrà essere dotata di un codice elettronico univoco assegnato all’utenza, la quale, una volta mandato a regime tale sistema, pagherà in proporzione ai rifiuti prodotti, e quindi chi farà una migliore raccolta differenziata otterrà dei benefici economici.

Per queste ragioni, è stata emanata l’ordinanza che regola le modalità di realizzazione della raccolta differenziata con metodo “porta a porta”.

La raccolta con modalità “porta a porta” dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, deve avvenire separando le frazioni merceologiche, utilizzando le apposite attrezzature fornite e distribuite dal Gestore del servizio, come di seguito indicato:

-RIFIUTO ORGANICO UMIDO: il rifiuto deve essere confezionato usando sacchetti in materiale biodegradabile compostabile certificato, anche se non forniti dal Gestore, ed inserito nel contenitore marrone.

-CARTA E CARTONE: previa riduzione volumetrica (cartoni piegati, schiacciati o comunque compressi), il rifiuto deve essere inserito sfuso, oppure confezionato in sacchetti di carta, nel contenitore bianco.

-PLASTICA E METALLO: previa riduzione volumetrica, il rifiuto deve essere preferibilmente confezionato in un qualsiasi tipo di sacchetto, e inserito nel contenitore giallo, o in alternativa inserito sfuso.

-VETRO: il rifiuto deve essere inserito sfuso nel contenitore verde.

-SECCO RESIDUO: il rifiuto deve essere confezionato in un qualsiasi tipo di sacchetto, e inserito nel contenitore grigio.

-CARTONE DALLE UTENZE NON DOMESTICHE: non devono essere abbandonati alla rinfusa sui marciapiedi bensì devono essere depositati, previa riduzione inpacchi di dimensioni trasportabili (appiattiti, tagliati, legati, pressati oppure ridotti in pezzi ma sempre di dimensioni trasportabili), eventualmente inseriti in un apposito roller. In caso di forte vento il cartone deve essere preferibilmente assicurato ad un supporto fisso onde evitare la dispersione nell’ambiente.

-INGOMBRANTI e BENI DUREVOLI: non dovranno essere assolutamente abbandonati sul suolo pubblico. La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti può avvenire: o mediante il conferimento diretto da parte dell’utenza al Centro di Raccolta (Ecocentro) comunale di Termoli, sito in via Arti e Mestieri 27, negli orari di apertura comunicati dal Gestore, oppure mediante ritiro a domicilio, previa prenotazione mediante le funzionalità del servizio clienti (telefonico, informatico, fisico) istituito dal Gestore, ed esposizione del rifiuto a cura dell’utenza al piano strada nel luogo, giorno e orario comunicato dal Gestore.

-RIFIUTI INERTI derivanti da piccole opere di manutenzione ordinaria eseguiti direttamente dal proprietario o dal conduttore di alloggi ad uso civile: è fatto divieto assoluto di introdurre tali rifiuti all’interno dei contenitori della raccolta differenziata. La raccolta differenziata avviene mediante il conferimento diretto da parte dell’utenza al Centro di Raccolta (Ecocentro) comunale di Termoli, sito in via Arti e Mestieri 27, negli orari di apertura comunicati dal Gestore. Le ditte che svolgono lavori di edilizia e simili hanno l’obbligo di smaltire presso impianti autorizzati.

-RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) non ingombranti: è fatto divieto assoluto di introdurre tali rifiuti all’interno dei contenitori della raccolta differenziata. La raccolta differenziata avviene mediante il conferimento diretto da parte dell’utenza al Centro di Raccolta (Ecocentro) comunale di Termoli, sito in via Arti e Mestieri 27, negli orari di apertura comunicati dal Gestore.

-SCARTI DEL VERDE (sfalci, potature, ramaglie e foglie) derivanti da giardini privati: è vietato conferire gli scarti del verde all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti o l’abbandono del materiale all’esterno degli stessi. La raccolta differenziata può avvenire: o mediante il conferimento diretto da parte dell’utenza al Centro di Raccolta (Ecocentro) comunale di Termoli, sito in via Arti e Mestieri 27, negli orari di apertura comunicati dal Gestore, oppure mediante ritiro a domicilio, previa prenotazione mediante le funzionalità del servizio clienti (telefonico, informatico, fisico) istituito dal Gestore, ed esposizione del rifiuto a cura dell’utenza al piano strada nei luogo, giorno e orario comunicato dal Gestore. Le ditte che svolgono lavori di giardinaggio hanno l’obbligo di smaltire presso impianti autorizzati.

-PILE, FARMACI SCADUTI ed altre categorie di rifiuti domestici: nei punti di raccolta e con le modalità comunicate dal Gestore.

2. In caso di forte vento, prima dell’inserimento nei contenitori, le frazioni di rifiuto sopra indicate devono essere inserite in sacchetti ben chiusi, onde evitare la dispersione nell’ambiente.

3. In caso di esposizione di mastelli, gli stessi, essendo dotati di sistema anti-randagismo, devono essere depositati chiusi, con il manico rivolto davanti e verso il basso, affinché il coperchio sia chiuso per impedirne l’apertura da parte di animali, o il rovesciamento del contenuto.

4. E’ sempre consentito il conferimento dei rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta comunale, ad eccezione del secco residuo.

POSIZIONAMENTO ED ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI

1. L'utenza ha l’obbligo di custodire i contenitori all'interno della proprietà privata e di esporli su suolo pubblico o aperto al pubblico, all’esterno e nell’immediata adiacenza del proprio stabile, in modo che sia inequivocabile la provenienza, nei giorni e negli orari previsti dal calendario di raccolta, comunicato dal Gestore; dopo il passaggio di raccolta da parte del Gestore, l’utenza deve ritirare tempestivamente gli stessi in area di proprietà privata.

2. Qualora i contenitori dei rifiuti debbano essere posizionati in area di proprietà privata aperta al pubblico

transito, gli stessi dovranno essere resi inutilizzabili a terzi estranei, attraverso appositi sistemi di chiusura, o dovrà essere delimitata l’area in modo da rendere i contenitori comunque inaccessibili.

3. Ai sensi del procedimento delineato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03.05.2019, cui si fa rimando, in caso sia necessario predisporre un’area di raccolta su suolo pubblico, questa deve essere previamente stabilita da parte del Settore Ambiente del Comune, cui dovrà seguire il successivo perfezionamento dell’autorizzazione all’occupazione del suolo, da ottenersi presso il Servizio Patrimonio comunale, compreso il pagamento della relativa tassa. L’area dovrà essere riservata esclusivamente all’utenza richiedente. I contenitori dovranno essere resi inutilizzabili a terzi estranei, attraverso appositi sistemi o manufatti di chiusura, oppure si dovrà delimitare l’area in modo da rendere i contenitori comunque inaccessibili.

4. Ai sensi delle deliberazioni di Giunta comunale n. 247 del 26.10.2016 e n. 115 del 03.05.2019, è obiettivo dell’Amministrazione la minimizzazione della presenza fissa di contenitori carrellati in luoghi aperti al pubblico, che possono generare l’idea di una raccolta stradale. Al riguardo il Gestore, a seguito dei sopralluoghi effettuati presso le utenze, dovrà sempre adottare prioritariamente metodi e attrezzature per la raccolta domiciliare volte ad ottenere questo obiettivo. Per l’assegnazione dell’attrezzatura e la sua ubicazione l’utenza può essere eventualmente sentita ma non ha facoltà di scelta.

OBBLIGHI E DIVIETI

1. E’ vietato manomettere, alterare, impiegare per scopi diversi, eseguire scritte o affiggere manifesti, targhette adesive, ecc. sui contenitori consegnati per la raccolta differenziata dei rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune e dal Gestore del servizio.

2. E’ fatto obbligo alle utenze servite dalla raccolta “porta a porta” provvedere alle operazioni di pulizia ordinaria dei contenitori assegnati.

3. E’ vietato immettere nei pozzetti e nelle caditoie stradali rifiuti di qualsiasi tipo allo stato solido o liquido.

4. E’ fatto obbligo di provvedere alla pulizia del suolo a seguito di operazioni di carico, scarico e trasbordo delle merci.

5. E’ vietato alle utenze non domestiche esporre su suolo pubblico cartoni di imballaggio in orari e giorni diversi da quelli comunicati dal Gestore.

6. E’ fatto obbligo a ciascuna utenza domestica e non domestica di provvedere al ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata come stabiliti e assegnati dal Gestore, e di sottoscrivere la modulistica di consegna degli stessi.

7. E’ vietato utilizzare i cestini gettacarte stradali per il conferimento di rifiuti prodotti all’interno di abitazioni, fabbricati e aree private. E’ altresì vietato gettare rifiuti di piccole dimensioni sulla pubblica via senza conferirli nei cestini gettacarte stradali.

8. E’ vietato abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti, sul suolo e nel suolo, nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

9. E’ vietato spostare i contenitori assegnati alle utenze dalla loro posizione abituale senza la preliminare autorizzazione del Comune o del Gestore.

10. E’ vietato conferire i rifiuti nei contenitori di altra utenza.

11. E’ vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta di sottoprodotti di origine animale di Categoria 3 derivanti da pescherie, macellerie, supermercati, gastronomie, etc. (a titolo di esempio: scarti derivanti dalla pulizia/eviscerazione di animali, anche acquatici) i quali, non essendo assimilabili ai rifiuti urbani,

devono essere affidati, a cura del produttore, a soggetti specializzati e autorizzati ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.;

12. E’ fatto obbligo agli operatori del commercio su aree pubbliche, concessionari di posteggi o box nei mercati, di rispettare la disciplina vigente nel tempo a livello comunale in materia di gestione dei rifiuti derivanti dai mercati alimentari (ordinanza n. 213 del 22.08.2017), dagli altri mercati e dalle fiere (ordinanza n. 417 del 07.12.2010) che si tengono con frequenza mensile e settimanale sul territorio comunale;

13. E’ fatto obbligo a tutti i titolari e/o gestori e/o persone incaricate della gestione a qualsiasi titolo di esercizi pubblici, anche di natura stagionale, che somministrano alimenti e bevande da asporto, con o senza dehors, di rispettare la disciplina vigente a livello comunale in materia di igiene, decoro, e gestione dei rifiuti derivanti da tali attività sul territorio comunale (ordinanza n. 161 del 31.08.2020);

Oltre alla sanzione accessoria corrispondente al ripristino dello stato dei luoghi, e fatta salva la segnalazione all’autorità giudiziaria di ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, per la violazione alle disposizioni precedenti sono applicabili le seguenti sanzioni come indicate dal combinato disposto dal D.Lgs 152/2006, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, e dalla deliberazione Giunta Comunale n. 428 del 18.10.2012:

La mancata o errata separazione dei rifiuti, nonché il conferimento di rifiuti solidi urbani in contenitori/sacchetti o comunque con modalità diverse da quelle specificate (inosservanza dell’art. 1) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (Pagamento in Misura Ridotta P.M.R. ex art. 16 L. 689/81: € 300,00);

L’esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti (inosservanza art. 2, co. 1) comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (P.M.R.: € 100,00);

La mancata adozione di misure atte a prevenire l’utilizzo dei contenitori ubicati in aree di proprietà privata aperte al pubblico, oppure in aree pubbliche, (inosservanza art. 2, co. 2 e 3) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (P.M.R.: € 50,00);

Lo stazionamento permanente dei contenitori per i rifiuti su area pubblica in assenza di apposita istanza al Comune e successiva autorizzazione (inosservanza art. 2, co. 3) comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 20 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);

La violazione di cui all’art. 3, co. 1, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (P.M.R.: € 50,00);

La violazione di cui all’art. 3, co. 2, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (P.M.R.: € 100,00);

La violazione di cui all’art. 3, co. 3, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (P.M.R.: € 300,00);

La violazione di cui all’art. 3, co. 4, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (P.M.R.: € 100,00);

La violazione di cui all’art. 3, co. 5, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (P.M.R.: € 100,00);

La violazione di cui all’art. 3, co. 6, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (P.M.R.: € 100,00);

La violazione di cui all’art. 3, co. 7, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (P.M.R.: € 50,00);

La violazione di cui all’art. 3, co. 8, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00 (P.M.R.: € 600,00). Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;

La violazione di cui all’art. 3, co. 9, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 619,00 (P.M.R.: € 206,00);

La violazione di cui all’art. 3, co. 10, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (P.M.R.: € 50,00);

La violazione di cui all’art. 3, co. 11, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (P.M.R.: € 50,00);

Al fine dell’accertamento degli illeciti di cui sopra, il Comune di Termoli si avvale anche di un sistema di videosorveglianza con strumenti di controllo mobile denominati “foto-trappole” collocate in prossimità delle aree abitualmente soggette a tali illeciti site su tutto il territorio comunale.

Disposta la revoca della precedente ordinanza n. 316/2012 e le altre precedenti in contrasto con la presente. Alla vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza, all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Ambientali nominate con specifico decreto del sindaco del Comune di Termoli, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

In caso di mancata o errata separazione dei rifiuti, nonché di conferimento di rifiuti solidi urbani in contenitori/sacchetti o comunque con modalità diverse da quelle specificate nel presente atto, accertati dal Gestore, dalla Polizia Municipale, dalle Guardie Ambientali nominate con specifico decreto del Sindaco del Comune di Termoli, nonché ogni altro agente od ufficiale abilitato, gli stessi potranno essere non raccolti previa contestazione diretta all’utenza o apposizione di un avviso di non conformità indicante i motivi del mancato ritiro.

Ogni ulteriore informazione sulle modalità di raccolta dei rifiuti (calendari, modalità anche future, divieti, avvertenze ecc.) è rinviata al contenuto delle apposite attività informative predisposte dal Gestore.