Vie di Spagna e Caduti di tutte le guerre, cambia ancora il senso di marcia

TERMOLI. Cambia ancora il senso di marcia in alcune strade del quartiere Sant’Alfonso.

Con ordinanza dirigenziale n. 169 del 14.09.2020 è stata disposta l’inversione del senso unico di circolazione nel tratto di via di Spagna compreso tra viale Trieste e via Mascilongo.

Vista la nota acquisita al protocollo n. 50412 in data 28.09.2020, con la quale alcuni residenti in via Caduti di Tutte le Guerre lamentano il peggioramento delle condizioni di traffico a seguito della variazione indicata in premessa è stato ritenuto necessario, pertanto, apportare una nuova variazione al sistema di circolazione dell’area consistente nell’inversione del senso unico di circolazione stradale di via di Spagna nel tratto compreso tra viale Trieste e via Mascilongo (senso unico da via Mascilongo a viale Trieste) e nel tratto di via Caduti di Tutte le Guerre con senso unico di circolazione da viale Trieste verso via Mascilongo.

Disposte l’inversione del senso unico di marcia in via di Spagna, nel tratto compreso tra viale Trieste e via Mascilongo, con ripristino della circolazione da via Mascilongo verso viale Trieste; l’inversione del senso unico di marcia in via Caduti di Tutte le Guerre, nel tratto compreso tra viale Trieste e via Mascilongo, con senso unico di circolazione da viale Trieste verso via Mascilongo.

L’ordinanza entrerà in vigore dopo l’apposizione in loco della segnaletica prescritta così come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento, con particolare cura delle traverse comprese tra via Caduti di Tutte le Guerre e via di Spagna;

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente Ordinanza.