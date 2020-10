TERMOLI. Si è spento presso la casa di riposo Opera Serena il Ragioniere Rocco De Gregorio, aveva 94 anni. Un uomo molto conosciuto a Termoli soprattutto per la sua gentilezza e la sua proverbiale tranquillità.

Ha prestato la sua opera lavorativa presso il famoso istituto di Credito Banco di Napoli. Uomo sempre disponibile con tutti. Nella sua vita proprio per la sua disponibilità verso il prossimo, per la dedizione verso il suo lavoro, ha ricevuto anche diversi attestati di benemerenza.

Dal suo istituto Banco di Napoli da parte dell'amministrazione ricevette una Medaglia d'oro in riconoscimento della lunga attività svolta a simbolo di una continuità di vincolo che dal tempo trae intensità e saldezza perenne e vive. Mentre nell'Aprile 1994 il Rotary International distretto 2090 dal club di Termoli ha ricevuto un attestato a testimonianza ed a riconoscimento di una vita dedicata al proprio lavoro, svolto sempre con correttezza e attaccamento al dovere.

Queste sono le prove reali dello spessore dell'uomo Rocco De Gregorio.

In questi ultimi tempi ha vissuto in simbiosi con la sorella Lucia, che lo ha accudito, come anche hanno fatto i suoi nipoti Franca e Basso con le rispettive famiglie non lo hanno mai lasciato solo, per lui hanno sempre avuto un occhio di riguardo accudito in tutto e per tutto.

La sua scomparsa susciterà commozione perché davvero persona conosciuta e apprezzata.

I funerali si celebrano oggi alle ore 17 presso la Cattedrale.

La nostra redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Rocco De Gregorio.