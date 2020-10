Evasione fiscale, la posizione dei molisani

MOLISE. Cresce il peso delle tasse e, per conseguenza, lievita l’evasione. L’Ufficio studi della Cgia ha quantificato il gettito fiscale (in aumento): 200 miliardi di euro, mentre 114 sarebbero quelli evasi, con picchi percentuali maggiori soprattutto nel Meridione. Negli ultimi 20 anni, 41 milioni di Italiani hanno visto aumentare la pressione del Fisco. Attualmente i contribuenti hanno a che fare con oltre 100 voci tra addizionali, bolli, canoni, sovrimposte e tributi. Un coacervo ha fatto lievitare, in due decenni, le entrate tributarie del 65%, addirittura il 22% in più di quanto sia cresciuto il costo della vita (l’inflazione nello stesso periodo è aumentata del 43%). Come spesso accade, con un carico fiscale tanto gravoso, anche l’evasione ha assunto proporzioni preoccupanti. Secondo la Cgia la media nazionale di evasione si assesterebbe attorno al 16,3%, per un totale di 114 miliardi

di euro evasi. La situazione cambia molto da regione a regione. I picchi massimi, infatti, si registrerebbero in Campania (24,7%), seguita da Calabria (23,4%), Sicilia (22,3%) e Puglia (22,2%). L’area di Italia a maggior rischio d’evasione è quindi il Mezzogiorno (22,2% di media), segue il Centro (16,5%), il Nord-Ovest (14,1%) ed il Nord-Est (13,4%). Sempre secondo l’elaborazione della CGIA, la regione dove si evade di

meno sarebbe la Lombardia (12,7%). Con riferimento ai territori regionali, il Molise occupa le prime posizioni, collocandosi al 5° posto dopo Calabria, Campania, Sicilia e Puglia con un 17,6 in percentuale di valore aggiunto per economia non osservata, 52 milioni di euro di imposte evase e 20,4% di evasione.



Nella sostanza, i refrattari cronici al pagamento delle tasse devono allo Stato ed agli enti locali 440 miliardi di euro. Si tratta tecnicamente di debitori già assoggettati ad azioni cautelari infruttuose, vale a dire a soggetti che, come vedono arrivare a casa comunicazioni degli agenti della riscossione, semplicemente le stracciano. A loro è imputabile quasi la metà del cosiddetto «magazzino della riscossione»: 987 miliardi di euro di crediti dello Stato e degli enti locali di cui solo una minima parte può essere considerata ancora riscuotibile, visto che prevalentemente siamo di fronte a crediti

vantati nei confronti di soggetti falliti, deceduti, nullatenenti e, appunto, ‘impermeabili’ ad adémpiere agli obblighi tributari e contributivi. La fotografia impietosa della Cgia, aggiornata al 30 giugno 2020, è stata confermata dallo stesso Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha elencato, una ad una (nel corso dell'audizione tenuta lo scorso 14 settembre presso la Camera dei deputati) le criticità di tale portafoglio e le cause che hanno portato all'accumulo di un arretrato pesante e difficile da smaltire. Anche quando non siamo in presenza di situazioni soggettive non risolvibili, i crediti hanno comunque scarse possibilità di essere riscossi perché sono troppo datati nel tempo. A tale ultimo proposito basti pensare che il 35% dei crediti ha più di 10 anni, mentre il 34% di essi ha un'età compresa fra i 5 ed i 10.



Si tratta di una montagna formatasi con milioni di cartelle esattoriali, formalmente ancora da riscuotere. L'accumulo dei debiti fiscali assume proporzioni non coerenti con gli ‘standard’ internazionali ed anche le misure poste in essere negli ultimi anni per lo smaltimento del magazzino “crediti a ruolo” non sembrano avere dato frutti. I provvedimenti di rottamazione non hanno inciso sulla riduzione del volume dei crediti da riscuotere. La scarsa incidenza è dovuta all'anomala consistenza dell'importo totale dei crediti, composta da debiti stratificatisi a partire dal 2000 e che ormai esistono solo sulla carta perché privi di concrete possibilità di essere riscossi. Le ragioni sono due. Una riconducibile all'estrema parcellizzazione del

recupero a cui corrispondono anche variegate regole di coazione che rendono impossibile al concessionario eseguire con efficacia le procedure. L’altra, sottolineata da Ocse ed Fmi, risiede nella prassi di mancata cancellazione dei debiti arretrati e inesigibili.



Claudio de Luca