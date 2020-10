TERMOLI. Oggi, venerdì 2 ottobre, è la festa dei nonni: una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura dei nonni e della loro influenza sociale. Tale ricorrenza non è festeggiata in tutto il mondo nello stesso giorno. In gran parte dei paesi l'evento è festeggiato nel mese di settembre o di ottobre.Ecco allora questo giorno dove i nonni che sono davvero delle ancore di salvezza, dei veri punti di appoggio per le famiglie, i genitori di bambini, i quali andando a lavorare entrambi, si rivolgono ai nonni, per sopperire alle loro esigenze di lavoro ed impegni che altrimenti impedirebbero, l'andare ad accompagnare e riprendere i nipotini a Scuola, a portarli in piscina, a danza dal medico e tanti altri posti, a far compagnia a casa in assenza dei genitori stessi. Ma i nonni sono importanti anche perchè tornano anche loro insieme ai nipotini bambini, gli fanno passare quasi tutte le richieste e spesso fanno arrabbiare i genitori per le troppe concessioni. I bambini vogliono sempre restare con loro perchè sanno i furbi che da loro facendogli due moine, una carezza e un bacio, loro si sciolgono ed hanno via libera.

Ma i nonni chi non ha la fortuna di averli, e proprio allora che ne sentono tantissimo la mancanza, ecco perchè loro rappresentano un tesoro inestimabile per le famiglie soprattutto dal taglio moderno; per questo quando ci sono è bene saperli accudire, le loro risorse sono inesauribili e a volte loro non vogliono nulla in cambio, gli basta solo una carezza sul viso, sulla testa, un bacio sulla guancia e queste cose fatte dai bimbi ma anche dai genitori stessi, valgono un tesoro.

Auguri nonni d'Italia e nel Mondo.

Noi abbiamo intervistato un nonno di 4 nipotini maschi, il professore Antonio Franzese, che a suo tempo è stato anche papà e nonno di tanti studenti alle scuole da lui dirette e oggi con gli occhi lucidi dalla commozione ci ha parlato dei suoi 4 nipotini.