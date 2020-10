L'odissea degli operai pendolari in Molise, la Fim-Cisl incontra Pallante

TERMOLI. Presso la sede della Giunta regionale a Campobasso, si è tenuto ieri un incontro interlocutorio e informale tra l’assessore ai Trasporti e Mobilità Quintino Pallante e una delegazione composta di dirigenti sindacali della Fim-Cisl della Fca di Termoli e con la presenza del Segretario Cisl Notaro Giovanni.

«È stato portato all’attenzione dell’assessore regionale, l’annoso problema del Trasporto pubblico sul nostro territorio aggravato ultimamente dalla crisi Covid. Sono state rappresentate tutte quelle criticità che quotidianamente accompagnano il viaggio delle Lavoratrici e dei Lavoratori durante il tragitto dai propri comuni di residenza al nucleo Industriale di Rivolta del Re che puntualmente ci vengono rappresentate.

All’assessore abbiamo rappresentato le seguenti problematiche: dei rallentamenti dovuti ai vari cantieri sulla tratta della Bifernina, che mettono a rischio l’orario di arrivo presso le sedi di lavoro, compromettendo la timbratura d’ingresso negli stabilimenti, con comprensione dell’azienda ma con danno economico agli stessi lavoratori; che la bigliettazione, in un’era dell’avvento tecnologico non si è ancora adeguata ad un sistema di pagamento digitale, o evoluto e che presenta diverse interpretazioni da parte dei vari gestori; che a fronte di un incremento, quasi del 40% sul costo degli abbonamenti non ha visto un pari miglioramento del servizio di trasporto, anzi si rileva un parco Autobus, in alcuni casi obsoleto e scarsamente manutenuto, le inefficienze di alcuni mezzi, che più di qualche volta hanno creato disagi e anche lasciato a piedi i passeggeri; dell’impossibilità dichiarata dalle imprese di Trasporto a potenziare le corse, soprattutto per tutti quei lavoratori, che impiegati a ciclo continuo durante il Sabato e la Domenica, sono costretti ad usare mezzi propri, con la speranza di non dover mai parlare, in questo caso, di infortunio in itinere; Che il nostro è un territorio a forte pendolarismo, e che abbiamo bisogno di risposte certe per venire incontro anche a quelle che sono le politiche industriali moderne, fatte di turnistiche flessibili, ma in un contesto simile, oggi, chi è chiamato a pagarne le conseguenze è il lavoratore pendolare. Ci siamo impegnati a fornire la lista delle tratte interessate da disagi che ci sono stati rappresentati e chiediamo di segnalare eventuali ulteriori disservizi alle Rsa di stabilimento che sono a vostra disposizione.

Come Fim-Cisl abbiamo valutato positivamente l’incontro, ritenuto cordiale ma pieno di contenuti e anche di proposte, abbiamo riscontrato una buona disponibilità da parte dell’assessore, che nonostante che sul tavolo c’erano tante richieste, ha ascoltato attentamente e dato anche alcune risposte. Ha affermato da subito che alcune problematiche si risolveranno con l’affidamento in gara del servizio, che qualcuna delle nostre richieste potrebbe nell’immediato trovare soluzione mentre le altre avranno bisogno di tempistiche diverse. Il Segretario della Cisl ha rimarcato come già in un precedente incontro con il governatore della Regione Molise si era affrontato il problema trasporti rappresentato unitariamente da Cgil Cisl e Uil, cui non sono seguite finora risposte. Si è concordato con l’assessore un nuovo incontro da tenere nelle prossime settimane, atto a dare risposte e ove possibile anche tempi per la soluzione delle problematiche rappresentate».