Architetto nautico coi fiocchi, Carlo Rotunno protagonista al Salone di Genova

TERMOLI. Di lui ci siamo occupati nella primavera del 2015, quando pubblicammo la notizia di un progetto di megayacht a lui affidato.

Quanti talenti abbiamo sparsi nel Paese e anche oltreconfine che partono da Termoli e si affermano in altri lidi.

Parliamo di Carlo Rotunno, uno dei tre figli di uno stimato docente di educazione fisica, purtroppo deceduto nel giugno 2018, che ha già varcato la soglia del Quirinale per ricevere direttamente dalle mani dell’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il premio per un progetto presentato di matrice nautica.

Lui, architetto nautico di Termoli, ha vissuto questa emozione che ricorderà con orgoglio e soddisfazione.

Carlo ha frequentato il liceo Scientifico Alfano da Termoli, il triennio universitario dello Iuav di Venezia con sede distaccata nella Repubblica di San Marino, per poi iscriversi al politecnico di Genova seguendo il corso di interfacoltà di architettura e ingegneria presso la sede di La Spezia conseguendo la laurea magistrale in Yacht Design con la votazione di 110/110 con lode.

E’ stato l’unico molisano ad aver ricevuto un premio talmente prestigioso da porlo ai vertici degli specialisti del settore.

Carlo è di nuovo protagonista e lo sarà al 60° Salone Nautico di Genova, presente anche un cuore termolese Carlo Rotunno.

Stiamo vivendo un periodo difficile, pesante, ricco di ansie e pieno di incertezze a causa del Covid-19, ma nulla può impedirci di essere fieri ed orgogliosi delle eccellenze del nostro territorio. Grati alla nostra terra molisana per tutti i tesori di cui è madre, tra cui ci sono le menti brillanti che danno lustro alla nostra città costrette a navigare per mari lontani per approdare a grandi porti dove possono dar sfogo alle loro menti geniali ed essere premiati per tutti i loro studi, sacrifici, idee imprenditoriali innovative e di successo.

Carlo Rotunno presenta fino al 6 ottobre la nuova gamma Valiant-Med.