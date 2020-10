Mariacristina Magnocavallo confermata presidente dell'Ordine degli infermieri

CAMPOBASSO. Tre giorni per rinnovare le cariche sociali all'Ordine interprovinciale degli infermieri in Molise. L'assemblea si è tenuta presso la sede di Via Folchi in Campobasso, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso – Isernia nel rispetto della Legge n° 3/2018. I professionisti infermieri molisani, hanno manifestato un grande senso di appartenenza con la loro attiva presenza, esprimendo il voto per il Consiglio Direttivo, che ha visto l’inserimento di due colleghe infermiere pediatriche, per la Commissione d’Albo e per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Al fine di permettere lo svolgimento della consultazione elettiva, sono state adottate tutte le misure in sicurezza, come previsto per le prescrizioni antiCovid-19.

Il gruppo eletto “Guardare oltre…. Con Voi” è costituito da Professionisti Infermieri che rappresentano tutta la realtà Molisana pubblica, privata e territorio.

Il disegno progettuale, per il nuovo quadriennio, del nuovo gruppo costituito da colleghi già con esperienza delle attività ordinistiche e colleghi giovani è rappresentato dal “Lavoro di squadra che rappresenta l’abilità di lavorare insieme verso una visione comune, in quanto rappresenta il carburante che permette alle persone comuni di ottenere risultati non comuni”. Anonimo.

Il programma condiviso è basato su elementi di continuità forza di relazione, ascolto e principio di inclusione. Credono nello spirito di servizio istituzionale, nello studio continuo e nella comunità infermieristica.

Questo gruppo intende:

Dare sostegno alle politiche di sviluppo professionale;

Promuovere e sostenere l’inserimento dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità;

Implementare Modelli organizzativi sul Territorio Molisano;

Offrire un ordine accessibile, aperto sempre più vicino ai cittadini e agli iscritti, che fa dell’inclusione e della condivisione i suoi punti di forza;

Inserire e far riconoscere la Dirigenza Infermieristica quale figura fondamentale per la gestione dei processi assistenziali all’interno delle strutture sanitarie presenti in Molise.

Il gruppo neo eletto ringrazia tutti i colleghi molisani in quanto, con il loro voto, hanno mostrato senso di appartenenza e soprattutto maturità professionale e la commissione elettorale che per la prima volta, come previsto dalla normativa vigente tutta esterna, ha mostrato nei tre giorni competenza e professionalità.

La data del 01 ottobre ha visto subito dopo la proclamazione degli eletti l’insediamento del nuovo gruppo, su convocazione del consigliere più anziano, per la distribuzione delle cariche istituzionali che risultano cosi distribuite:

Consiglio Direttivo:

Magnocavallo Mariacristina - Presidente

D’Aveta Antonietta – vice Presidente

Gualdieri Angelo - Segretario

Romano Franca - Tesoriere

Angelucci Gianluigi - Consigliere

Centracchio Ines - Consigliere

Cerrone Gloria - Consigliere

Di Cesare Andrea - Consigliere

Laurelli Andrea - Consigliere

Mazzocchetti Monica - Consigliere

Palladino Mariagiovanna - Consigliere

Petrone Antonella – Inf. Ped. - Consigliere

Ricci Massimo - Consigliere

Salvatore Annalisa – Consigliere

Vaccarella Simonetta – Inf. Ped. – Consigliere

Commissione d’Albo:

D’aquila Grazia - Presidente

Fiore Giuseppe – vice Presidente

Rosa Francesco – Segretario

Berindean Laura – Consigliere

Bevilacqua Anna – Consigliere

Colucci Giovanni – Consigliere

Cordone Walter – Consigliere

Di Cesare Francesca – Consigliere

Gioiosa Elvira – Consigliere

Collegio Revisori Dei Conti:

Fratianni Assunta – membro effettivo

Rago Maria Cristina - membro effettivo

Revisore supplente

Gentile Jessica

La Presidente riconfermata ad unanimità, per acclamazione come tutte le altre cariche, precisa che la vittoria è della squadra mai del singolo soprattutto in una rappresentanza professionale che lavora inserita in equipe multiprofessionale dove la competenza del singolo costituisce un punto di forza per la squadra e per il cittadino con il suo bisogno di salute. Un bisogno a volte troppo sottovalutato perché manca l’utilizzo di percorsi e processi le cui finalità sono volte alla copertura dei setting assistenziali sia sanitari sia sociali.

Il nostro intervento sarà quello descritto nel programma soprattutto facendo sentire le proposte riorganizzative nei giusti tavoli in quanto il professionista Infermiere rappresenta da sempre, la spina dorsale del sistema sanità, primo anello di congiunzione tra famiglia e paziente per il percorso di cura, comunità (scolastiche, sportive, associazioni, ecc.) ed istituzioni per l’aspetto preventivo.