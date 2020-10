Movid Covid Free fa tappa a Termoli, test sierologici gratuiti dai 14 ai 35 anni

TERMOLI. Dopo aver toccato Campobasso e Isernia arriva domani sera a Termoli la campagna di contrasto e di prevenzione contro il Covid-19 destinata ai giovani under 35 voluta da Regione Molise e Asrem.

A partire dalle ore 19 e fino alle 23 in Piazza Vittorio Veneto sarà possibile sottoporsi gratuitamente al test sierologico per verificare se si sono sviluppati gli anticorpi del virus. L’amministrazione comunale di Termoli invita tutti i giovani termolesi under 35 ad aderire all’iniziativa.

A Campobasso e Isernia si sono sottoposti al test 680 persone, si spera adesso che domani sera arrivi una forte risposta anche dalla città adriatica.

Per coloro che hanno dai 14 ai 17 anni dovranno essere accompagnati dai genitori, mentre i maggiorenni fino ai 35 anni dovranno firmare prima il consenso e poi sottoporsi al prelievo; all interno della tenda ci saranno 5 postazioni dove gli infermieri provvederanno a effettuare il prelievo poi il tempo tecnico di circa 10 minuti per la lettura del risultato, successivamente alcuni medici del dipartimento di prevenzione provvederanno alla refertazione.

Durante l'attesa ci sarà un'area dedicata, sotto il controllo di varie associazioni che si sono rese disponibili alla collaborazione per mantenere il giusto ordine.