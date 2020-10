In visita al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, «Grazie per quello che fate» Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. La presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, Barbara Morena, è stata in visita lo scorso sabato, 26 settembre, al distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli.

«Casualmente ho avuto il piacere di conoscere il capo reparto esperto Angelo D'Ippolito al quale avevo promesso una visita presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli.

Al mio arrivo sembrava di essere a casa, sono stata accolta da lui e dai suoi uomini come mi conoscessero da una vita, ho trovato un ambiente sereno e visto tanta grinta e amore per il proprio lavoro negli uomini della squadra presente.

Si è discusso dell'ultimo incendio avvenuto a Guglionesi nel quale purtroppo è stata persa la chiesa di San Antonio Abate-Santa Rita, doveroso era un ringraziamento a questi uomini che hanno messo a rischio la loro vita per salvare il salvabile, ho donato loro un simbolico omaggio che ho fatto realizzare per l'occasione dall'artista Michela Bellocchio de “La casa delle nuvole” di Guglionesi, la quale ringrazio per la disponibilità e la professionalità, mi sono ripromessa di tornare per discutere di iniziative e collaborazioni future da sviluppare insieme. Il servizio di soccorso in provincia di Campobasso viene assicurato h24 dalla centrale di Campobasso e dai distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, normalmente Guglionesi viene servita da Termoli al bisogno intervengono le altre sedi.

Ringrazio nuovamente il personale tutto del comando di Campobasso,Termoli e Santa Croce di Magliano».