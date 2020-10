Migrazione sanitaria, ma nei confini regionali: «Possiamo scegliere il luogo di cura»

TERMOLI. Migrazione sanitaria, ma nei confini regionali. E’ la storia che ci raccontano, senza timore di rivelarsi, Daniele Di Luzio, Rossella Di Luzio e Cristina D’Onofrio. Domenica scorsa, di mattina, un malore getta nel panico una famiglia, c’è un sospetto ictus, già con patologie cardiache. Viene ricoverato in Medicina generale. Ma i suoi congiunti non lo accettano di buon grado, chiedendo il trasferimento in un reparto attrezzato per la patologia insorta, al Neuromed di Pozzilli. Una istanza che non è subito accolta con favore, ma alla fine spunta l’articolo 32 della Costituzione, che sancisce come ogni paziente abbia il diritto di scegliersi il luogo di cura, rafforzata dalla legge 833/1978 che prevede espressamente la libertà di luogo di cura, ripresa dalla legge di stabilità del 2016, comma 574 che statuisce la libertàdi scelta del paziente su tutto il territorio nazionale, ridotta in seguito da una legge quadro del 2019 causa restrizione economica delle strutture al solo territorio regionale. Normativa vigente che va in soccorso della scelta di Pozzilli.

«Quindi se il paziente decide di farsi curare alla Neuromed piuttosto che al San Timoteo nessuno si può opporre come invece è stato fatto! Il consiglio l'abbiamo seguito. Ieri, primo ottobre, è stato trasferito. Ci tengo a ringraziare chi si è adoperato affinché questo succedesse riportandoci la serenità e non voglio dimenticare dottori Patavino e Toma, che nonostante la situazione burrascosa ci hanno sempre dimostrato educazione e disponibilità».