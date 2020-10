Da Sabrina Lallitto la lettera aperta ai genitori dei bambini di Lupara

CASACALENDA. Dalla sindaka di Casacalenda, Sabrina Lallitto, lLettera aperta ai genitori dei bambini di Lupara.

«Cari genitori,

affrontiamo insieme questa battaglia dall'inizio dello scorso anno. Qualcuno mi ha detto che non dovrebbe essere mio interesse prendere una posizione... Ma non credo sia così.

Noi a Casacalenda accogliamo bambini e ragazzi da moltissimi comuni, e ciascuno di loro per noi è importante.

Fondamentale.

Lo è per noi ma anche per la Regione intera... e non per il mero interesse di sopravvivenza scolastica.

È giunto il momento di comprendere che quello che chiedete voi genitori con questa protesta è interesse di tutti: è necessario riconoscere i poli scolastici attivi, capaci di garantire una continuità educativa. Individuare le strutture solide, nuove, sicure dove accompagnare i propri bambini.

È diritto di tutti poter scegliere il miglior polo territoriale per educare i propri figli.

Combattiamo tutti e tutti i giorni contro lo spopolamento e ancora prima con il calo feroce della natalità.

I piccoli paesi perdono le scuole per mancanza di bambini...

Viaggiare per imparare diventa routine da piccolissimi. (immaginateli a 6 anni sugli autobus di linea - e noi li abbiamo visti, vissuti).

Impedire alle famiglie di poter scegliere dove far studiare i propri figli (nelle vicinanze ovviamente), significa anche decidere del futuro delle comunità.

Ma sopra ogni cosa... Dobbiamo riflettere sul ruolo di noi adulti, e di noi amministratori in primis...

Se noi amministratori non ci occupiamo delle famiglie, per chi dobbiamo progettare il futuro? Per chi dobbiamo sistemare strade? Per chi dobbiamo costruire e ristrutturare luoghi?

E allora la riflessione deve prendere un'altra piega... Per tutti...

Qui non si tratta 'solo' di organizzare un servizio dedicato o di trovare un accordo (e le possibilità sono diverse).

Si tratta di progettare il futuro...

La scuola, la sanità, i trasporti...

Il futuro che io immagino per il mio territorio, e quello per cui mi impegno ogni giorno, è fatto di famiglie che hanno tutti i servizi necessari per poter scegliere serenamente, non solo dove studiare, ma di restare nel nostro splendido Molise.

E allora...

Andiamo avanti, insieme.

La SindaKa».