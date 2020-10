«Aiutiamo Giuseppina, non ha soldi per andare a fare la dialisi»

URURI. Giuseppina ha 55 anni, vive a Ururi e da tempo è gravemente malata. Per continuare a vivere deve sottoporsi a dialisi. Il centro più vicino è Larino. Per andarci chiede aiuti a tutti. A turno – amici, conoscenti, familiari – le danno un passaggio, l’accompagnano in ospedale e la riportano a casa.Durante il periodo del lockdown – quando non era possibile spostarsi, se non per una valida ragione – ad accompagnare Giuseppina a Larino c’ha pensato una ambulanza della croce rossa pagata dal comune.«Le abbiamo dato assistenza e aiuto fino a maggio, poile risorse sono terminate», le parole del sindaco di Ururi, Raffaele Primiani. Giuseppina è malata e ha bisogno di aiuto. L’Aned (associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianti Abruzzo-Molise) ha più volte sollecitato la regione, ma risposte, per ora, non ci sono state: Giuseppina è sola, con i suoi problemi e senza le risorse per pagarsi il trasporto a Larino.

La presidente dell’Aned Giuseppina Stoppani è in contatto con la 55enne e presto grazie al supporto di don Francesco Martino, ex cappellano del Caracciolo di Agnone, organizzerà un sit-in per sensibilizzare le istituzioni. «Giuseppina è una persona che fa terapia dialitica all'ospedale Vietri di Larino, vive a Ururi, ma non ha il trasporto. Fino ad ora ha cercato di essere autonoma, andandoci da sola, ma in questo momento non può più, perché non ha più soldi per potercisi recare. Ho cercato di contattare la Regione, ma non sono riuscita a parlare con nessuno. Tuttavia, questa signora ha bisogno di aiuto. Mi ha anche inviato un messaggio davvero severo, dicendo che non andrà più a dializzare da oggi. Questo non lo possiamo permettere. Non possiamo permettere che i pazienti muoiano per l'inefficienza della sanità molisana e della Regione. A conti fatti, le uniche persone che si sono occupate di questa donna sono stati il sindaco di Ururi e un assessore», ha detto fuori dai denti la Stoppani.