​Covid-19, «Nuovo test rapido antigenico con esito in 10 minuti: il Molise lo adotti»

TERMOLI. «Covid-19. Nuovo test rapido antigenico con esito in 10 minuti», lo sottolinea il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«Prima in Italia, la Regione Veneto sta sperimentando con successo, un nuovo tipo di tampone rapido antigenico dotato di procedure estremamente semplici, di pressoché nulla invasività, di altissima attendibilità, in grado di dare l’esito in dieci minuti, senza dover processare il tutto in laboratorio, ma operando con un tampone e un piccolo apparato in qualsiasi ambiente.

Si utilizza un tamponcino di piccole dimensioni, che viene inserito semplicemente nella fossa nasale e roteato brevemente all’interno di entrambe le narici. Una volta estratto, il tampone viene inserito in una provetta dove si scioglie l’antigene e il contenuto viene analizzato da un apparecchio del costo di circa mille euro, che processa il tampone e ne dà l’esito in dieci minuti.

Il test e gli strumenti per eseguirlo sono già stati validati dalla massima autorità scientifica americana. Si tratta a tutti gli effetti di un test rapido antigenico, modalità già validata anche dal Ministero della Salute italiano, motivo per cui gli esperti della Regione ritengono non sia necessaria una ulteriore valutazione a livello ministeriale.

Questo nuovo test essendo tra l’altro essere poco invasivo risulta utilissimo soprattutto peri bambini.

Auspichiamo che anche la regione Molise dia disposizione all’Asrem nell’approvigionamento e utilizzo.