Movida Covid Free: effettuati 498 test sierologici, solo 3 i positivi

TERMOLI. Sono 498 i test sierologici effettuati ieri sera a Termoli in Piazza Monumento nell'ambito dell'iniziativa Movida Covid Free. In totale 3 le persone risultate positive che saranno sottoposte a test molecolare. Ottima la partecipazione allo screening da parte degli under 35 che hanno accolto con favore l'iniziativa dell'Asrem volta a monitorare i casi di contagio nelle piazze principali della movida molisana. I risultati dei 3 tamponi orofaringei si avranno nei prossimi giorni.

Presente in piazza c’era anche il Presidente della Regione Molise Donato Toma.

«I ragazzi di Termoli e dell’hinterland stanno rispondendo benissimo. Mi sembra che non siano per nulla intimoriti da questo test sierologico. Li reputiamo molto responsabili e con questa campagna li vogliamo responsabilizzare ancor di più, ricordando loro che devono sempre munirsi di mascherina, rispettare il distanziamento sociale e lavarsi spesso le mani. I ragazzi lo sanno e lo si vede dalla loro pronta risposta a presentarsi stasera in piazza in gran numero. Stanno attendendo pazientemente e tranquillamente il loro turno per effettuare il test. Daranno modo agli addetti del settore sanitario di utilizzare i dati dello screening per capire come il contagio ha toccato i molisani e come far meglio per ridurne la trasmissione. In questo modo potremo individuare più velocemente i positivi che verranno subito messi in quarantena. In questo modo saremo più pronti nel combattere questo maledetto virus, almeno fino a quando non arriverà il vaccino».



Abbiamo sentito anche il direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano: «Sta andando molto bene, siamo molto soddisfatti. Sono molto contento di come ha risposto la squadra Asrem con una organizzazione territoriale veramente eccellente e con l’aiuto anche di tutte le organizzazioni di protezione civile e di volontariato. Ma un ringraziamento particolare va ai cittadini che hanno risposto in maniera massiccia», che si è poi espresso anche sul picco di contagi di ieri, «Mi preoccupa soprattuto il dato nazionale. Oggi i nuovi positivi in Italia sono stati 2844, quindi una crescita importante. Per quanto riguarda i nostri casi molisani, i15 positivi per la maggior parte fanno parte di cluster già conosciuti. Questo vuol dire che stiamo lavorando bene nell’individuazione di soggetti già legati a un cluster. L’importante è bloccare la diffusione, quindi quando si trova un cluster individuare tutte le persone che sono positive e porle in quarantena. I cittadini molisani non hanno bisogno di tante raccomandazioni perché ricordo che in fase 1 si sono comportati in maniera egregia. Queste manifestazioni servono proprio a richiamare l’attenzione e mantenerla alta, perché la guardia non va abbassata. Dobbiamo convivere con questo virus, dobbiamo farci l’abitudine. Dobbiamo comportarci bene seguendo le regole.