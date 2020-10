Viva o in declino? «Termoli la vogliamo grande!»

TERMOLI. Premessa. Pensare al killeraggio di Covid-19 è necessario. Ma è altresì doveroso pensare al post pandemia. In particolare per Termoli è opportuno dedicarsi al turismo, tema che rappresenta la sua vera vocazione.



Noi umani, se becchiamo un colpo al cuore, andiamo al Creatore. Invece le città o cittadine, eccetto causa terremoti e catastrofi simili, in realtà non muoiono mai, ma sopravvivono sempre. Ora riferendoci a Termoli, è interessante capire se è una città viva o che sopravvive.

Se guardiamo

-il programma dell’estate termolese

-le varie movida sparse nella cittadina

-la numerosità dei turisti

-le esibizioni di vari gruppi musicali

-le rappresentazioni teatrali

- le presentazioni di poesie dialettali

- visite di ospiti illustri

-flussi di turisti alla stazione ferroviaria

-partenze e ritorni dalle Isole Tremiti

-la presentazione di libri con la presenza degli autori

non possiamo non dire , con la lente della quotidianità, soprattutto quella estiva, che Termoli è viva.

Se guardiamo Termoli dall’alto con un occhio che abbraccia il tempo di 20-30 anni e vediamo:

- l’università di Termoli si è rimpicciolita .Intere facoltà sono state eliminate, in gran parte spostate in altre sedi.

- l’ospedale di San Timoteo negli anni ha visto la riduzione di molti servizi e la chiusura di più reparti. Da ultimo ha vissuto la travagliata vicenda del Punto nascita, chiusa per decreto il primo luglio dello scorso anno e aperto nuovamente a seguito di interventi della cittadinanza e del sistema giudiziario.

-il Porto sempre in difetto di una visione di sviluppo. Sempre carente nella manutenzione ordinaria. Sempre limitato a poche e circoscritte funzioni di: collegamento con le Tremiti, riparo a poche decine di motopescherecci, sostegno a poche ed occasionali barche da diporto

-Il sistema ferroviario risente della lentezza generale immeritata ed affibbiata all’Italia meridionale, in particolarealla costa adriatica. E, relativamente all’interno della regione, ha subito la chiusura dell’importante tratta Termoli - Campobasso che, pur riattivata di recente dopo 4 anni,ha manifestato da subito la volontà di competizione con il cavallo.

-La storica stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi potrebbe essere spostata in zona Biferno, secondo alcune richieste supportate da documentazioni a nostro parere folli. Basta pensare che nessuna delle città come Milano, Bologna,Firenze, Roma,Napoli si sogna di spostare le proprie stazioni localizzate in pieno centro.

Non possiamo non dire che la situazione è decadente. E non ci vuole molto a comprendere che essa può peggiorare, se non ci sarà qualcosa che ne cambi il destino.

Da quanto sopra il sentenziare se Termoli, è viva o è in declino non dipende dall’essere ottimisti o pessimisti, ma dalla lente con cui la si guarda: quella della quotidianità o quella di un arco di tempo pluridecennale

E proprio in quest’ultima ottica (di lungo periodo) ci chiediamo: quale sarà il futuro di Termoli?

Risposta. Se all’insoddisfazione dei cittadini attenti a come vanno le cose di Termoli, aggiungiamo la consapevolezza che i politici tutti non hanno lo sguardo lungo, cioè fanno politica senza orizzonti, dobbiamo tutti temere che difficilmente il futuro della nostra cittadina potrà essere brillante.

E allora cosa si può fare? Introdurre un qualcosa di nuovo che sia in grado di realizzare un’inversione totale (non si cambia il destino dell’immobilismo con piccoli interventi) e di costruire la strada della rinascita e dello sviluppo.

E la novità potrebbe essere: i Termolesi alla guida della loro cittadina. Solo in apparenza una follia. Solo in apparenza una velleità.

Occorre partorire gruppi di cittadini. Si chiamino comitati, gruppi di lavoro, task force o in qualsivoglia altra maniera.

Ciò che conta è che essi:

- si pongano su un piano di parità rispetto ai politici

- non abbiano nessuna forma di dipendenza dai politici

- siano consapevoli che i politici sono dipendenti dei cittadini

- producano idee - progetti condivisibili

- spingano i politici alla loro realizzazione

Ed i rappresentanti formalmente eletti

- abbiano la capacità dell’ascolto

-assumano il ruolo di sburocratizzatori

-si attivino per la realizzazione dei progetti condivisi

Per ogni gruppo di cittadini l’obiettivo dovrà essere ben chiaro, circoscritto e non generico. Qualche esempio, nell’ambito del temaeliminazione del degrado:

Task Force : curae bellezza della A’ Scarpat muraglioneche troviamo dietro la fontanella in fondo aFlli Brigida.

Task force : Riqualificazione del Cinema Adriatico (E si combatta contro la Sovrintendenza delle Belle Arti, considerato un tabù, una torre di avorio mentre in realtà è la quintessenza della burocrazia con l’alibi della Bellezza da conservare).

Mentre,nell’ambito del tema Sviluppo di una Grande Termoli, ad esempio:

Task force: Termoli città dei Convegni,

Task force: Festival Internazionale dei Fuochi di Artificio.

SINTESI

Nella vita di giorno per giorno Termoli è una cittadina viva e nel periodo estivo possiamo dire esplosiva.

Se la guardiamo invece nell’arco di alcuni decenni essa appare in declinocon la perdita di pezzi importanti relativi all’ Università all’Ospedale etc.

Ma per il futuro i cittadini vogliono una Termoli grande. Ed a fronte di questo legittimo desiderio sanno per esperienza che in generale tutti i politici, dopo l’estenuante fatica per la presa del potere, entrano in untunnel dove convivono l’attivismo burocratico ed il letargo progettuale e creativo. Una situazione che può produrre soltanto una Termoli che procede nel declino.

Pertanto è augurabile che i Termolesi rigettino la ammaliante assuefazione all’immobilismo e costituiscano gruppi di creatività per idee-progetto nell’ambito dei due temi: creazione della Bellezza esviluppo turistico di una Grande Termoli. Ed infine realizzino i progetti migliori in collaborazione con i politici.

Luigi De Gregorio