​Alla riscoperta del Molise: luoghi da fotografare tra storia e territorio

TERMOLI. Di tutte le regioni italiane il Molise è tra le più piccole e meno popolose, ed è anche quella che gode della minore notorietà; eppure è ricca di luoghi di interesse, sia dal punto di vista storico e culturale sia territoriale e naturalistico. Offre inoltre numerosi spunti per dei tour fotografici.



In questo articolo vi segnaliamo alcuni luoghi caratteristici, particolarmente adatti come scenari per servizi di fotoreportage. Non vi resta quindi che preparare la vostra fotocamera, oppure consultare il sito https://zoomnotizie.com e scegliere l'attrezzatura migliore in base al tipo di fotografie che volete scattare, dopodiché sarete pronti a partire alla volta di questa splendida ma ancora misconosciuta regione.

Natura e territorio

Il Molise è caratterizzato da un clima mite e da un territorio che possiede un perfetto equilibrio tra zone montagnose e zone collinari, inoltre offre anche 36 chilometri di coste basse e lunghe spiagge sabbiose, ideali per la balneazione. È anche sede di numerosi parchi, come quello condiviso con le regioni Abruzzo e Lazio, e oasi naturali; la fauna locale è molto ricca e tra le diverse specie animali spiccano soprattutto il camoscio appenninico, l'orso bruno marsicano, il capriolo, il cervo, il cinghiale, il daino, la lontra e il lupo appenninico.

Agli appassionati di fotografia naturalistica e faunistica, quindi, segnaliamo soprattutto l'Oasi di Casacalenda gestita dalla Lega Italiana Protezione Uccelli, dove è possibile fotografare numerose specie di rapaci: il nibbio reale, il falco pecchiaiolo, il falco pellegrino, il gheppio, il lodolaio e l'albanella reale, inoltre è presente anche una discreta fauna anfibia con specie di particolare interesse, come la salamandrina di Savi, il tritone italiano, la rana agile e l'ululone appenninico.

All'Oasi WWF Le Mortine, invece, è possibile fotografare il nibbio bruno, la poiana, l'astore, il gufo di palude, l'airone rosso, l'airone cinerino e molte altre specie di volatili; il bacino lacustre, inoltre, è ricco di fauna acquatica e anfibia.

Una menzione speciale va al Parco delle Morge Cenozoiche, che riveste un particolare interesse sia dal punto di vista geologico, grazie alle numerose tracce di fossili e conchiglie, sia perché offre la possibilità di scattare stupende foto paesaggistiche.

Archeologia, storia e cultura

La presenza umana nella regione Molise risale addirittura al Paleolitico, quindi non mancano i luoghi di interesse storico, archeologico e culturale; tra questi citiamo il sito di Isernia La Pineta, risalente a circa 700.000 anni fa, dove sono stati ritrovati numerosi fossili animali inclusi resti di bisonti, elefanti, megaceri e leoni delle caverne, nonché uno dei più antichi scheletri umani ritrovati in Italia, battezzato appunto Homo Aeserniensis.

A partire dall'epoca romana fino al Medioevo sono rimaste evidenti tracce delle varie popolazioni succedutesi nel corso del tempo, soprattutto romani, bizantini e longobardi, ma il periodo più affascinante dal punto di vista storico è sicuramente quello pre-romano. La regione Molise, infatti, è stata la culla della civiltà Sannita e agli appassionati di storia pre-romana segnaliamo uno dei siti più importanti appartenenti a questo periodo: l'area archeologica che si trova nei pressi del borgo di Pietrabbondante, nell'Alto Molise.

Nella zona si trova infatti il famoso complesso monumentale che comprende il Tempio Italico, o santuario dei Sanniti, e il Teatro; a soli 400 metri dal complesso monumentale, inoltre, ci sono i resti di un mausoleo funerario di epoca romana, e vale la pena visitare anche la rocca fortificata che si trova sulla sommità del Monte Saraceno, edificata durante il periodo delle prime guerre tra Sanniti e Romani, e la necropoli che si trova a circa un chilometro a sud-ovest dell'area di Calcatello, in località Troccola. La necropoli è ancora parzialmente inesplorata, ma sono state riportate alla luce già tre sepolture risalenti a un periodo compreso tra il V e il III secolo avanti Cristo.

Architettura e centri urbani

Campobasso e Isernia sono le principali città, nonché le uniche province, ma nella regione Molise sono presenti altri otto comuni e svariati borghi di piccole dimensioni, tutti molto interessanti dal punto di vista storico-architettonico.

A Campobasso si trova il castello Monforte, risalente al XIV secolo, che rappresenta uno splendido esempio di architettura militare, ma in città vale la pena visitare anche Palazzo San Giorgio, sede del municipio, e Palazzo Mazzarotta, sede del Museo Sannitico; altri luoghi di maggiore interesse si trovano a Termoli, Isernia e Venafro.

Un luogo assolutamente imperdibile per gli amanti della fotografia architettonica, però, è la Basilica di Maria Santissima Addolorata, situata nel comune di Castelpetroso; si tratta infatti di un santuario in stile neogotico caratterizzato da una facciata stretta tra due torri campanarie e da un cupola ottagonale sormontata da una lanterna, anch'essa ottagonale, che raggiunge un'altezza di 52 metri.