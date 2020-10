TERMOLI. Spiaggia gremite, come se fosse maggio o giugno: eppure siamo ad ottobre, con l’autunno che ha già bussato alle nostre porte ed ha mostrato, seppur con poca convinzione, piogge e freddo. A Termoli, però, si ha l’impressione di essere nuovamente ad inizio estate. Questa mattina, prima domenica d’ottobre, complice il cielo sereno senza nemmeno una nube ed un sole alto nel cielo che ha riscaldato la costa, i Lungomari termolesi sono stati presi letteralmente d’assalto.

C’è chi si è accontentato di una camminata sul marciapiede, con lo sguardo perso nell'immensità del mare, chi ha scelto di scendere in spiaggia ed immergersi, seppure solo fino alla vita, in acqua e chi, invece, ha preferito mettere il costume e prendere il sole. Nemmeno le onde, spinte da una leggera brezza che ha interessato la costa a partire dalle 11, sono riuscite a fermare la voglia di un bagno nelle fresche acque dell’Adriatico, accompagnando anche le passeggiate di decine di persone e di numerosi cani.

Il vento, tuttavia, non è riuscito a spegnere la voglia di mare: a causa del Covid-19 e dei ritardi con cui la stagione balneare 2020 si è avviata, gli amanti del sole continuano a scendere in spiaggia per respirare aria pulita e rilassarsi, lontani dalla calca estiva dopo i sold out di agosto. Malgrado l’assenza di ombrelloni, a parte le file presenti presso la Cala Sveva a Piè di Castello, sul Lungomare Cristoforo Colombo sembra ancora estate.