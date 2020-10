Scuola paritaria "Mimì Del Torto", dopo la diffida parla l'ex presidente Vaccaro

GUGLIONESI. I giorni scorrono dopo la diffida con cui l’ex presidente della scuola paritaria comunale “Mimì Del Torto”, Giuseppe Vaccaro, ha inteso tutelarsi sulle affermazioni rilasciate in Consiglio comunale dal sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, dall’assessora Addesa e dalla segretaria comunale.

Qualora entro quindici giorni non si procedesse all'istanza di modifica delle affermazioni, con opera di ravvedimento bonario, Vaccaro si rivolgerà senza ulteriori indugi alle vie legali per la tutela dei propri diritti.

A margine della diffida, abbiamo contattato Vaccaro, per chiedere a lui, di illustrarci cosa sia davvero avvenuto alla scuola comunale paritaria.

Nella recente intricata vicenda amministrativa comunale, contraddistinta da episodi degni di un libro giallo, finisce nel tritacarne politico anche l’istituzione educativa comunale che nel corso degli anni ha sempre ricevuto il sostegno unanime delle varie amministrazioni succedutesi nel tempo. È evidente il tentativo operato di sviare artatamente l’attenzione dell’opinione pubblica sulla propria incapacità di risoluzione dei problemi insorti individuando colpevoli alla bisogna. Da tempo nei vertici della burocrazia comunale si è annidata una grigia oligarchia che per legittimarsi non trova di meglio che gettare fango sul passato. Il comportamento è assimilabile a quel medico che chiamato al capezzale di un malato grave si attarda ad improvvide ipotesi sulla origine della malattia anziché sulla opportuna terapia salvifica.

La colpa maggiore di tutto ciò è certamente in capo a chi ha consentito il tutto. Su questo sfondo va collocata la genesi dell’approvazione del bilancio comunale di previsione per l’anno in corso dopo una lunga gestazione temporale che richiama i tempi del puerperio materno ma con un esito inatteso per l’insufficiente stanziamento delle risorse economiche allocate nell’apposito capitolo. Pochi spiccioli pari a €. 28.000,00 a fronte dei circa 80.000,00 euro stimati sul consuntivo consolidato per la gestione della Scuola Comunale dell’Infanzia Parificata. Alle educatrici che a partire dal gennaio 2020 non hanno ricevuto la “giusta mercede” e che hanno accettato responsabilmente la riassunzione anche in assenza al momento di alcun stanziamento previsto, viene propinato un artificioso impedimento per giustificare il tutto facendo balenare senza alcun riscontro oggettivo l’insorgere di irregolarità nelle gestioni precedenti. Le riserve sul nesso di causalità sono lapalissiane e non trovano alcun fondamento giuridico con l’aggravante di esporre l’Ente comunale a contenziosi certi anche nell’esito atteso la natura di mancato pagamento di regolari prestazioni lavorative. Si adombrano irregolarità ma anziché dirimere il tutto nelle sedi competenti si ricorre all’enfasi dell’amplificazione mediatica grazie anche a qualche amicizia particolare e interessata nel settore.Io non ci sto!

Questo mio intervento ha il solo scopo di ripristinare gli esatti contorni di una la vicenda che non ha scheletri nell’armadio senza la pretesa di propinare verità assolute, ma di offrire ai cittadini di potersi fare una loro idea in merito poiché riguarda un “bene comune” com’è la scuola comunale. Partendo dal dato incontestabile che l’Istituzione non ha autonomia finanziaria ma vive essenzialmente dei contributi comunali oltre al trasferimento annuale del Miur, le spese attengono al 95% per il personale mentre il restante per utenze e materiale didattico. Non c’è alcuna spesa discrezionale. Il Consiglio di Amministrazione ha sempre operato in perfetta sintonia con le due Amministrazioni Comunali succedutesi nel tempo. Sul piano della trasparenza degli atti si è ricorsi ad Avvisi Pubblici per l’individuazione del personale da assumere e non a nomine intuito personae. In fatto di adempimenti il CdA ha approvato per quanto di competenza il bilancio consuntivo 2018, mentre il preventivo 2020 pur in assenza di una qualsiasi concertazione personalmente prima di rassegnare le dimissioni ho adottato con decreto presidenziale anche il bilancio di previsione 2020. Ove tutto ciò non bastasse ricordo che l’Istituzione Comunale ha una propria Tesoreria che all’atto dell’emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso ne riscontra la fondatezza con il bilancio approvato.

Questi fatti sono certi, riscontrabili e datati assicurando la disponibilità anche a incontri alla luce del sole per fugare qualsiasi dubbio residuo in merito in grado di poter far funzionare al meglio la nostra scuola comunale. Rimando alle sedi competenti la valutazione di alcune affermazioni riportate negli organismi di informazione e durante i lavori assembleari che reputo lesive anche sul piano personale».