La crisi dell'automotive, scenari sul futuro

TERMOLI. Gli studiosi di “Nomisma Energia” hanno ritenuto di potere ragguagliare il mercato italiano degli autoveicoli ad un drammatico esempio di deindustrializzazione giunto al punto di stare facendo veleggiare l’intero settore in direzione di un accentuato declino economico.

Nel 2019 la produzione europea poteva riassumersi nei termini che seguono: Germania, 4.700.000 di produzione tra auto e veicoli commerciali; Spagna, 2.800.000; Francia, 2.200.000; Repubblica Ceca, 1.430.000; Slovacchia, 1.100.000; Italia, 915.000. In sostanza sarebbe sufficiente calcolare il prodotto di due soli stabilimenti (1 posto in Slovacchia, l’altro operativo in Corea) per definire un numero di autovetture di gran lunga maggiore a fronte di quante ne escano dalle varie fabbriche italiane, Termoli compresa. E ciò accade quando, solo alla fine degli Anni ’80, lo Stivale si trovava ad essere uno tra i maggiori produttori di autovetture d’Europa (2,2 milioni di veicoli).

Oggi, nell’indifferenza generale, Fca si è vista costretta a ridurre la propria produzione, pur avendo dato origine ad un Gruppo che – nel 2019 – ha commercializzato 4,6 milioni di auto e di furgoni, ma vendendone poco più di 3 milioni oltreoceano, e pochi ‘in loco’. Oramai in Europa la sigla italo-americana è marginale (appena il 6% del mercato), mentre la Volkswagen viaggia ben oltre il 26%, la Psa (Peugeot) al 16%, la Renault al 10%; ed è appena il caso di sottolineare che l’ex-marchio torinese riesca a fare questo solo grazie ad una vecchia gamma di prodotti, diventata oramai scarsamente vendibile per la sua obsolescenza che poggia sulle sempiterne tipologie della 500 e della Panda. Quando Romiti lasciò la Fiat (1998), la produzione era già calata ad 1,6 milioni; e la discesa era proseguita sino all’arrivo di Marchionne che, nel 2014, rilevò la Chrysler, riportando la produzione - in Italia - oltre la soglia del milione.

Adesso John Elkann sembrerebbe di stare inaugurando l’ultimo capitolo della (un tempo) gloriosa saga-Fiat; e, dopo il gruppo statunitense, arriva l’accordo con Psa che dovrebbe far nascere la 4^ accolita degli auto-veicoli, operativa nel vecchio continente: quella battezzata ‘Stellantis’. Ma sono in molti a pensare che, nel caso di specie, il marchio (un tempo tricolore) sia solo un addendo. Quasi occorrerebbe parlare di una vendita travestita da fusione alla pari.

E tutto questo accade mentre i ‘boatos’ gridano che la Punto finirebbe con l’essere prodotta in Polonia, tra l’altro su piattaforma francese. Quest’ultimo tassello, quando attuato, non riuscirebbe privo di conseguenze; tant’è vero che il complementare settore della componentistica italiana sta agitandosi; e che lo stato di ‘delirium’ che lo avvolge sia più che avanzato può evincersi dal fatto che gli operatori del ramo stanno reperendo clienti al di fuori dei confini nazionali, allargandosi all’intero mercato europeo. Lo studio dell’Associazione Nomisma Energia consente di fare aprire gli occhi al colto ed all’ìnclita, spalancando – allo scopo - anche una finestra ben più panoramica:”La decisione del Gruppo Fca di produrre in Italia articoli ìbridi ed elettrici appare una scommessa alquanto incerta per l’intera filiera dal momento che i veicoli elettrici necessitano di meno componenti rispetto a quelli tradizionali.

Ciò produrrebbe sicuramente un calo di produzione, e quindi di occupati, ed un giro d’affari fortemente attenuato, sempre ammettendo che la risposta del mercato possa essere – almeno in qualche modo – positiva. Il fatto è che l’ ‘automotive’, da un punto di vista economico, è fondamentale, avendo un’incidenza del 5,9% sul pile e sul fatturato manifatturiero dell’11,3%. Da tutto quanto si è detto (che non potrebbe non avere ripercussioni persino sullo stato dello Stabilimento Fiat di Termoli, con soluzioni magari devastanti per il territorio) può evincersi che – nel giro di 30 anni – la fabbricazione nazionale di vetture si è ridotta di quasi 4 volte; e che si tratta di un crollo di notevole entità.

Claudio de Luca