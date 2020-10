Larino, la Fiera d'Ottobre 2020 non si farà

LARINO. L'attuale situazione pandemica non lascia spazio all'immaginazione, Palazzo Ducale costretta a capitolare sulla Fiera d'Autunno, ma resta salva quella degli ambulanti.

L'annuncio è venuto dalla pagina social del Comune di Larino.

«Cari concittadini la normativa emergenziale varata per contenere la diffusione del Covid-19 ci ha impedito, pur avendo fatto quello che era in nostro potere, di organizzare la 278esima edizione della tradizionale Fiera di Ottobre nella seconda settimana di questo mese. La fiera per Larino costituisce senza dubbio un patrimonio importantissimo fatto di storia e cultura commerciale e non solo.

Non potendo realizzare la campionaria nei padiglioni fieristici di contrada Monte Arcano abbiamo voluto comunque permettere, in questa seconda settimana di Ottobre, almeno quella degli ambulanti che si svolgerà dall'8 al prossimo 11 ottobre. Per rispettare le norme sul distanziamento e sulla dislocazione dei banchi degli ambulanti, su indicazione degli organi preposti, la fiera si svolgerà dalle ore 7.30 alle 13.30 sulle seguenti arterie comunali: Largo Pretorio, Via Marco Tullio Cicerone, Corso Magliano, Largo Magliano, Via Catalano».