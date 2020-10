​Come rinnovare una vecchia cucina spendendo poco

TERMOLI. Se volete donare un volto nuovo alla vostra cucina senza spendere una fortuna, ci sono alcuni interventi che potrete effettuare in autonomia per migliorare sia il design sia la funzionalità dell'ambiente. Per quanto possa sembrare un'impresa ardua dal punto di vista pratico, si possono comunque ottenere risultati soddisfacenti ponderando attentamente ogni scelta e seguendo alcuni semplici consigli, che passiamo a illustrarvi nel nostro post di oggi.



Valutare attentamente lo spazio disponibile

Per eseguire un restyling creativo della propria cucina a un budget contenuto, bisogna partire da un esame attento e preciso dei complementi d'arredo che si vogliono sostituire, così da essere sicuri di collocare ogni cosa nel posto giusto a seconda dello spazio presente nella stanza. Un ottimo alleato per eseguire un lavoro a regola d'arte è sicuramente il metro, da utilizzare per misurare le distanze e capire dove posizionare i vari elementi, senza essere costretti a effettuare interventi edilizi onerosi o particolarmente dispendiosi in termini di tempo.

Soprattutto se si vuole arredare una cucina piccola, è fondamentale valutare bene l'ingombro di mobili e pensili per non creare problemi al passaggio e consentire una maggiore fruibilità dello spazio disponibile.

Nel caso degli elettrodomestici e di altri eventuali dispositivi che richiedono il collegamento all'impianto idrico e/o elettrico, bisognerà disporli in un punto dove sarà possibile effettuare i relativi allacci senza dover effettuare costose opere murarie, che potrebbero superare il budget preventivato per la ristrutturazione.

Una ventata di colore

Oltre a sostituire i vecchi elettrodomestici e inserire in cucina nuovi complementi d'arredo (magari scegliendoli tra quelli che sono stati recensiti sul sito Cucinareoggi), per rinnovare l'ambiente senza cambiarne la disposizione si può anche decidere di modificare il colore dell'arredamento o delle pareti, così da stravolgere completamente il mood della stanza e renderlo più attuale.

Per ottenere risultati soddisfacenti ci si può rivolgere a una ditta specializzata in laccatura e verniciatura dei mobili oppure, se volete intraprendere la strada del fai da te, scegliere delle vernici di buona qualità e facili da utilizzare anche in mancanza di esperienza. La cosa importante è optare per delle tonalità che si armonizzino all'impronta stilistica della stanza per creare un impatto visivo di grande effetto, che esalti la luminosità e lo stile dell'ambiente.

In alternativa, potete anche ricorrere alla carta da parati, che oltre a consentire un ampio margine di scelta in termini di design e posizionamento, permette di rinnovare il look della cucina con una spesa davvero irrisoria, sebbene il fissaggio richieda comunque una buona dose di precisione e manualità.

Piccole modifiche del piano di lavoro

Un altro accorgimento per modificare l’assetto della stanza con interventi low cost potrebbe anche essere quello di sostituire il piano di lavoro qualora risulti troppo rovinato a causa dell'usura e dell'umidità. In questo modo, non sarete costretti ad acquistare una nuova cucina e potrete stravolgere l'immagine dell'ambiente con una spesa tutto sommato contenuta, anche se molto dipenderà dai materiali e dalle dimensioni del top che andrete a scegliere.

Il legno, per esempio, è sì più costoso rispetto al tradizionale acciaio o al laminato ma risulta comunque più economico rispetto al marmo e al granito, quindi prima di mettere mano al portafogli sarà necessario fissare un budget massimo per capire in che modo e in che misura conviene intervenire.

Se, invece, volete cambiare solo l'angolo cottura, potreste optare per un piano a induzione dal design moderno e dotato di molte funzioni all’avanguardia volte a semplificare notevolmente il vostro lavoro tra i fornelli.

Anche se l’investimento da affrontare inizialmente risulterà più oneroso, verrà comunque ripagato nel tempo con un notevole risparmio sugli importi in bolletta, visto che nel medio/lungo periodo il costo dell’energia elettrica sarà decisamente inferiore rispetto a quello del gas di città.

Mensole e decorazioni

Infine, se non avete intenzione di modificare l'attuale disposizione della vostra cucina, ma volete comunque rinnovare l'ambiente per renderlo più accogliente e funzionale, potete anche decidere di inserire qualche elemento ornamentale qua e là per apportare una ventata di stile e originalità a uno spazio statico e privo di decorazioni.

Per esempio, se mobili e complementi sono passati ormai di moda ma non siete pronti per le varie complicazioni che potrebbe comportare una vera e propria ristrutturazione, potreste applicare degli adesivi decorativi per abbellire le ante dei pensili o valorizzare una parete anonima con qualche dettaglio di design dal grande impatto visivo.

Infine, un buon compromesso tra risparmio e praticità si può facilmente raggiungere posizionando una o più mensole in punti strategici della cucina (per esempio sul lavello o in prossimità del piano di cottura), così da apportare un cambiamento significativo allo stile dell'ambiente e ottenere, al contempo, più spazio per riporre utensili e oggetti vari che si vogliono tenere sempre a portata di mano.