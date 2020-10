MOLISE. Se cerchi casa, il Molise risulta ‘accomodante. Tra le province più convenienti (per chi vuole comprare casa) troviamo Isernia e Campobasso. Il ricorso allo ‘smart-working’ nella Pubblica amministrazione starebbe provocando un allontanamento dai grandi centri che ospitano gli uffici e le sedi delle grandi Aziende. Cosicché, lontano dalle città metropolitane, è più semplice trovare appartamenti spaziosi a prezzi estremamente bassi. In tutto, sono ben 21 le province italiane che hanno un prezzo medio di vendita inferiore ai 1000 euro/mq; e le regioni più rappresentate in questa lista si trovano tutte nel Mezzogiorno.

Quattro province sono sotto i 1000 euro (R. Calabria, 850 euro; Cosenza, 862; Crotone, 963; Catanzaro, 981). Tra le città più convenienti per comprare casa si segnala la succitata Isernia (seconda in questa speciale classifica alle spalle di Biella), dove servono 722 euro/mq per acquistare un immobile residenziale. A Campobasso, invece, il prezzo medio ‘sale’ a 972 euro. L'emergenza Coronavirus ha accelerato la digitalizzazione del mondo immobiliare. Il fenomeno, già in atto da tempo, sta prendendo sempre più piede grazie all'opportunità offerta dalla tecnologia di fruire di ricerche molto personalizzate e di effettuare visite a distanza delle case da comprare o da affittare, evitando quindi contatti e spostamenti inutili (nonché i rischi connessi a livello sanitario) con il vantaggio anche di risparmiare tempo.

Tutto ciò è reso possibile dalla realtà virtuale, che consente di fare dei ‘tour’ tràmite p.c. o per il mezzo di ‘smartphone’ visionando gli ambienti. E così le Agenzie si sono digitalizzate. Secondo un'indagine svolta su 400 di esse, la dematerializzazione è stata una delle conseguenze dell'emergenza sanitaria, con una riduzione drastica dei negozi stanziali. Il 43% degli intervistati ritiene che, senza un adeguato approccio digitale, potrebbero chiudere circa il 30% delle agenzie entro il 2022.

Due agenti su tre pensano che l'agenzia tradizionale rappresenti un costo sempre più insostenibile; e che, nel prossimo futuro, lavoreranno senza una sede fisica fissa. Dall'indagine emerge anche che chi cerca e vende casa ha aumentato l'utilizzo di strumenti digitali durante il ‘lockdown’ per interagire con gli agenti di riferimento. In particolare sarebbero almeno il 50-70% i clienti ormai abituati ad usare, durante le trattative, più strumenti digitali ed è cresciuto notevolmente l'interesse verso questi aggeggi anche da parte della fascia di pubblico più matura (oltre i 60 anni).

A fronte di un uso sempre più massiccio di piattaforme ed apparecchi digitali lungo tutto il processo della trattativa, cresce la disponibilità di dati sugli utenti. Secondo l'analisi, i big-data consentiranno un abbinamento sempre più accurato tra domanda ed offerta ed avranno un impatto positivo soprattutto in termini di migliore esperienza del cliente grazie a un servizio più profilato ed una riduzione del fenomeno della disintermediazione. Grazie ad un algoritmo che definisce l'area coperta da una persona a piedi, in bici o in auto, tenendo in considerazione sia la presenza su base statistica di traffico sia i dislivelli presenti sul percorso, i portali di annunci immobiliari offrono anche la possibilità di effettuare la ricerca per tempo di tragitto, che permette di cercare casa a 10, 20, 30 o 45 minuti in auto, in bici o a piedi da un punto selezionato che, in genere, è l'area in cui si desidera abitare o il luogo di lavoro. Una volta scelto il mezzo di trasporto ed il tempo di percorrenza, è possibile vedere direttamente sulla mappa l'area che include tutti i punti raggiungibili in base ai parametri impostati.

Gli utenti possono anche cercare immobili situati nei pressi di una o più fermate-metro oppure su tutte le fermate di una determinata linea metropolitana. Ritornando ai prezzi, Venezia (4.476 euro/mq), con l’esclusione di Mestre per ragioni di rilevanza statistica, si conferma la città con le superfici meno caritatevoli, davanti a Milano (4.103 euro/m²) e Firenze (3.932 euro/m²). Nella parte bassa della graduatoria i capiluogo più economici restano Ragusa (818 euro/m²), Caltanissetta (784 euro/m²) e Biella (719 euro/m²) ed i centri del Molise.

Claudio de Luca