Direzione sanitaria "in presenza" cercasi all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Voci di corridoio dell’ospedale San Timoteo, ma documentate, portano in evidenza come ci sia ancora il problema legato all’assenza di un direttore sanitario del plesso ospedaliero “in presenza”, definiamolo così, vista la neologia pandemica. Di recente si era introdotto un criterio, per cercare di lenire disagi organizzativi interni, quello di nominare a rotazione un primario dello stesso nosocomio di viale San Francesco.

Da oltre un mese però e quindi non si svela alcun segreto, non c'è più il precedente direttore sanitario facente funzione dell'ospedale di Termoli ed il nosocomio basso molisano deve fare riferimento a direttori e facenti funzione operanti in altri ospedali. «Il sindaco di Termoli è al corrente di questa umiliante situazione?», viene sottolineato.

Per questo arriva un appello a chiunque rivesta un ruolo politico rilevante ad attivarsi per operare iniziative volte a riportare in sede a Termoli almeno un direttore facente funzioni che un cardine irrinunciabile per un servizio che possa continuare a chiamarsi ospedale. La direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Termoli da quando non ci sono stati più prima Filippo Vitale e poi Michelina Morelli, non ha avuto più un direttore titolare del posto ed è stata gestita sempre dal facente funzioni della direzione dei presidi ospedalieri regionali Celestino Sassi, che si è alternato talora con la dottoressa Sferra di Isernia e ultimamente per brevi periodi coi primari Serafini e Milano, in ossequio a quel criterio interno. Sovente i problemi sono gestiti telefonicamente, con evidenti disagi.