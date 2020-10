Sospensione del flusso idrico in 4 comuni previsto per giovedì 8 ottobre

TERMOLI. Dalla sede di Termoli, Molise Acque ha comunicato nella mattinata odierna, la sospensione del flusso idrico per giovedì 8 ottobre, ai comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni.

«Con riferimento alla nota di Enel distribuzione Zona Molise del 5 ottobre 2020, si comunica che il giorno 8 ottobre 2020, dalle ore 9 si provvederà alla sospensione del flusso idrico.

Pertanto si invitano i comuni in indirizzo ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nel tardo pomeriggio dell'8 ottobre».

In merito, nel messaggio rivolto alla popolazione locale, il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo ha così commentato: «Molise Acque ha appena comunicato la sospensione del flusso idrico per la giornata dell'8 ottobre. Considerato che abbiamo il serbatoio pieno, non dovremmo avere problemi. Si chiede solo di utilizzare, come deve sempre essere fatto, l’acqua solo per uso domestico.