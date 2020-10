Mascherine obbligatorie all'aperto e severi controlli sul distanziamento sociale

ROMA. Sarà approvato nella giornata di domani il nuovo Dpcm del Governo che rafforza le misure di prevenzione anti-contagio in relazione all'emergenza epidemiologica del Covid-19. Ad annunciarlo, nelle comunicazioni rese alla Camera dei Deputati, è stato il Ministro della Salute Roberto Speranza.

L'esponente del Governo Conte e titolare del dicastero della Salute ha ribadito i 3 cardini della prevenzione, ma con un inasprimento:

mascherine obbligatorie all'aperto,

maggiori controlli sull'obbiglo di rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro e il divieto di assembramenti,

infine, ribadita l'importanza del lavaggio delle mani.

Per Speranza, il rischio di contagio proviene da relazioni consolidate con persone non conviventi.

Oltre all'asse portante con le 3 misure di prevenzione, Speranza ha sottolineato come da 9 settimane si registra un quadro peggiorativo, con la curva in costante crescita, peraltro non come avvenne nell'ondata primaverile, è diffusa e generalizzata su tutti i territori. Oltre alle misure essenziali nel Dpcm, il Ministro della Salute ha evidenziato la necessità di un maggiore coordinamento Stato-Regioni, poiché serve per coinvolgere tutti i territori.

L'intervento di Speranza è stato seguito in diretta Facebook attraverso il canale YouTube della Camera dei Deputati da Termolionline.