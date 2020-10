​Come posso diventare un pilota di moto a livello agonistico?

TERMOLI. Se siete appassionati di motociclismo, ma non vi piace guardare solo le gare in televisione, potreste voler sapere come diventare dei veri e propri campioni, come quelli che seguite con passione. Dovrete pur iniziare da qualche parte: vi diamo per questo qualche dritta su come avvicinarvi a questo sport a livello agonistico.



Prima di tutto: le categorie

Probabilmente lo saprete già, ma partiamo da questo elemento per darvi un’idea più concreta di in cosa consista il motociclismo. Il Motomondiale è il campionato che riguarda proprio questa disciplina ed è il più importante al mondo.

Si suddivide in Gran Premi che si disputano in diverse parti del globo e che coinvolge le moto in base alla cilindrata e al tipo di motore. Attualmente ce ne sono tre, ovvero il Moto3, il Moto2 e il MotoGP.

Il MotoGP riguarda i mezzi fino a 1000 cm³ e riguarda solo ed esclusivamente il motore a quattro tempi. Viene disputata a partire dal periodo 2002 – 2006, fino a 990 cm³ per quanto riguarda il motore a quattro tempi e fino 500 cm³ per il motore a due tempi; dal 2007, invece, fino 800 cm³ e dal 2012 fino 1000 cm³.

Il Moto2 è partito nel 2010 e coinvolge i mezzi fino a 600 cm³ con motore a quattro tempi, che viene fornito alle squadre dal marchio Honda. Infine il Moto3 viene disputato dal 2012 dai mezzi fino a 250 cm³, con motore a quattro tempi monocilindrico.

Ecco quindi quali sono i circuiti ai quali potreste partecipare: vediamo insieme come ci si prepara per raggiungere la meta desiderata.

Prepararsi da soli o andare a scuola di motociclismo?

Naturalmente il nostro consiglio non può che essere quello di rivolgervi a una scuola, non solo perché qui avrete la possibilità di entrare a contatto con del personale qualificato che vi darà tutte le dritte giuste, ma anche perché i canali più sicuri sono proprio questi.

Certo, potete pensare di prepararvi da soli, un metodo meno dispendioso, ma non è detto che troviate poi il modo per entrare a contatto con chi potrà stabilire se farvi partecipare o meno alle gare.

Passiamo quindi a fornire un breve elenco di alcune delle scuole più conosciute e valide del nostro territorio, che possono darvi tutto il supporto di cui avete bisogno in base al tipo di stile di guida che avete intenzione di approfondire e nel quale volete diventare dei veri campioni.

Honda True Adventure Offroad Academy (http://www.trueadventureoffroadacademy.com/)

Yamaha Riding School Pedersoli (http://www.ridingschool.it/)

DRE Ducati Riding Experience (http://dre.ducati.it/)

Enduro Academy (http://com.fasola.it/wordpress/)

Junior moto school (https://www.facebook.com/juniormotoschool/)

Queste sono alcune delle più valide: rivolgersi a una di queste e quindi a dei veri professionisti è l’unico modo per salvaguardare anche la propria salute da incidenti che, da soli, non potreste prevenire.

Come nutrirsi

A prescindere dall’orientamento che prenderete, ricordate che la preparazione fisica è il primo step che fa di un pilota un bravo pilota. Anche se andare in moto può sembrare non dover richiedere chissà quale impegno, invece è tutto il contrario: l’energia immagazzinata con il cibo, per esempio, deve essere convogliata in maniera intelligente nel corpo.

Bisogna quindi inserire la giusta quantità di grassi, proteine e carboidrati, per ottenere delle performance all’altezza di una buona gara. Il primo passo è quindi quello di affidarsi a un bravo nutrizionista, che possa creare la dieta più giusta per questa tipologia di sport.

Come allenarsi

Anche se è bene tenere il corpo in movimento in ogni modo, con la corsa, la camminata, gli stacchi o anche i pesi, c’è un tipo di allenamento specifico per chi vuole diventare un vero campione del motociclismo: il WTA Functional Training®.

Questo metodo aiuta a eseguire i movimenti funzionali allo scopo, quindi caratterizzati dal giusto apporto di forza, velocità, coordinazione e resistenza. Non si tratta di un lavoro che deve essere fatto, per esempio, solo dalle braccia o le gambe, ma tutto il corpo deve collaborare per fare in modo che ciò accada.

L’importanza di un coach

Chi è il coach? Si tratta di una figura che permette di identificare quali siano i propri obiettivi e di elaborare una tecnica per perseguirli, sfruttando tutte le proprie potenzialità. Questo aspetto è di fondamentale importanza se non si vogliono disperdere le proprie forze, sprecando energia e tempo.

Il migliore, probabilmente, vi insegnerà anche che è bene prendersi cura anche della propria moto: qualche valido suggerimento potrete trovarlo anche su https://autopazzo.it/.