Scooter sanzionati, «Non possiamo multare solo le auto vicino all'Industriale»

TERMOLI. La lettera al direttore a firma di Marco Travaglini sulle multe agli scooter in divieto di sosta davanti all’istituto Majorana di via Palermo e via Firenze ha suscitato la reazione di un agente della Polizia municipale.

«In riferimento all’articolo degli scooter contravvenzionati in via Firenze giova dire che se hai la patente sai che non puoi parcheggiare né in area d’intersezione e né sul marciapiede, non penso che ci vuole il Vigile urbano per dire che non puoi farlo. Inoltre, il servizio viene svolto per reprimere il fenomeno delle auto in sosta sul marciapiede di via Firenze. Ora, che bisogna fare secondo l’opinione di chi scrive e commenta, le multe solo alle auto?»