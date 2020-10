TERMOLI. Marte, icona di film hollywoodiani e di teorie futuristiche, si sta avvicinando alla Terra: il pianeta rosso, a partire da oggi, sarà vicinissimo al nostro pianeta, molto di più di quanto lo sarà nei prossimi 15 anni. A comunicare la notizia è il sito di Uai (Unione Astrofili Italiani) che, sul proprio sito, fa sapere che Marte raggiungerà la distanza minima dalla Terra il giorno 13 ottobre.

È in questa data, infatti, che Terra e Marte saranno separati da 62 milioni di chilometri. L’avvicinamento, tuttavia, è già in corso e già da questa sera, cielo sereno permettendo, sarà possibile notare il pianeta rosso ad occhio nudo per l’intera notte. «Il giorno 13 il Sole, la Terra e Marte sono allineati - scrive Uai - Al tramonto del Sole dalla parte opposta della volta celeste sorge Marte, che potremo osservare ad Est nel corso della sera, culminante a Sud nelle ore centrali della notte, ad occidente prima dell’alba».

La buona notizia è che l’allineamento avverrà a nord dell’Equatore: questo permetterà al pianeta rosso di essere visibile in entrambi gli emisferi ed apparirà più brillante di quanto non sia mai stato. Un evento singolare che non si ripeterà prima dei 15 anni. «Per alcune settimane – conclude l’Unione Astrofili - Marte sarà il pianeta più luminoso della prima parte della notte: con una magnitudine di -2,6 supererà perfino Giove. Solo Venere, che appare nelle ultime ore della notte, sarà più brillante del pianeta rosso. Marte si sposta con moto retrogrado nella costellazione dei Pesci, dove rimane per tutto il mese».