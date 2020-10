Governance Cosib, riunita la federazione Pd

TERMOLI. Mancano poco più di due settimane all’attesissima assemblea del Consiglio generale del Cosib. L’appuntamento del 22 ottobre che vedrà rinnovare la governance consortile. Si potrebbe profilare una battaglia politica tra amministratori di centrodestra e di centrosinistra, presenti nel parlamentino del Consorzio industriale della Valle del Biferno. Dopo la presa di posizione della commissaria di circolo dem, Maricetta Chimisso, che ha fatto emergere come l’accordo tra i sindaci in carica andrebbe a premiare come presidente l’attuale sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, sono partite iniziative collaterali sempre di matrice Pd in basso Molise. La prima a riunirsi, nel bel mezzo di un passaggio delicatissimo in Consiglio comunale, è stato il circolo di Guglionesi, che si è incontrato due giorni dopo l’assise civica. E’ probabile, che dopo lo strappo dem, chiara la posizione sul territorio, la vicenda sarà anche essere trattata a breve termine nella sede della Federazione basso Molise-Termoli, col coinvolgimento dei sindaci dei tre Comuni chiamati al rinnovo Cosib, oltre a Guglionesi, anche Portocannone e Ururi. L’appuntamento è per domani pomeriggio, online tra chi prenderà parte all’assemblea, dove si discuterà anche di Recovery Fund e Mes.