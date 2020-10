Reddito di cittadinanza, a Termoli progetti di utilità collettiva e piano di verifiche

TERMOLI. Reddito di cittadinanza. C’è chi pensa di rivedere lo strumento simbolo del Movimento 5 Stelle varato contro la povertà nel Paese, ma in attesa di eventuali modifiche, tocca agli enti locali adottare un Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee dai beneficiari dello stesso.

L’oggetto dei controlli sono le informazioni sulla composizione del nucleo familiare dichiarate ai fini dell’Isee per l’accesso al RdC e che tali controlli sono ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa quali: cittadinanza, residenza e soggiorno, di specifica competenza dei Servizi Demografici; la finalità dei controlli e l’individuazione di omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato.

Ma non è l’unica decisione a riguardo.

Sono stati individuati i seguenti progetti di utilità collettiva da parte del Comune di Termoli: per l’ambito/settore ambiente: Progetto n. 1 “Green Point per la tutela, la valorizzazione del verde urbano e supporto nell’organizzazione di eventi di educazione ambientale”, avente una durata di 12 mesi e per n. 16 beneficiari; - per l’ambito/settore ambiente: Progetto n. 2 “Scodinzolando s’impara”, avente una durata di 12 mesi e per n. 4 beneficiari; - per l’ambito/settore cultura: Progetto n. 3 “Una Biblioteca accogliente”, avente una durata di 12 mesi e per n. 6 beneficiari; - per l’ambito/settore cultura: Progetto n. 4 “Termoli da scoprire”, avente una durata di 12 mesi e per n. 8 beneficiari; - per l’ambito/settore tutela dei beni comuni: Progetto n. 5 “Il mio servizio per Termoli – tutela e manutenzione dei beni comunali”, avente una durata di 12 mesi e per n. 16 beneficiari; - per l’ambito/settore sociale: Progetto n. 6 “Una scuola per tutti”, avente una durata di 12 mesi e per n. 6 beneficiari; - per l’ambito/settore cultura e affari generali: Progetto n. 7: “Catalogazione e digitalizzazione del patrimonio documentale del Comune di Termoli”, avente una durata di 12 mesi e per n. 6 beneficiari. - per l'ambito settore sociale: Progetto n. 8 "Miglioramento dei servizi scolastici", avente una durata di 12 mesi e per n. 34 beneficiari.

Inoltre, considerato che è possibile attivare altri progetti di utilità collettiva gestiti ed organizzati da organizzazioni del terzo settore si riserva con successivo atto di indirizzo di individuare i relativi criteri di selezione.