Luoghi comuni sulla ventesima regione

MOLISE. Il Molise “è” l’ombelico del mondo? Nella 20^ regione si agitano esemplari di politicanti longevi; e il territorio è diventata il luogo in cui questa genìa di capipopolo riesce, quasi, a partorire più sigle di quante ne consentirebbe il numero degli elettori. Molti ne concludono che il settore mostri una notevole vivacità (?). Nonostante la politica politicante, in Molise si campa discretamente: stipendi e pensioni arrivano mensilmente dal Tesoro e soddisfano le esigenze familiari. Per il resto, alla produttività reale, è meglio non far cenno. In forza di questo benessere a buon mercato, i nostri figli hanno imparato a tirar mattina; peccato che - per sposarsi – debbano poi cominciare a tirar tardi, necessitati (come sono) a mettere al mondo dei figli solo quando il tenore di vita non ne riesca turbato.

Sicuramente, in tutto questo, c’è anche un filo di egoismo. I giovani non pensano al futu¬ro e si concentrano soprattutto sul presente, stando bene accorti a conseguire solo le comodità del momento. Vantiamo un tasso altissimo di proprietari di case; e questo primato per gli immobili trae origine dalla matrice antica che ha sempre collegato i Molisani al mattone ed alla terra piuttosto che al capitale finanziario. Nell’abbondanza del numero dei telefonini c’è la vocazione locale alla chiacchiera. Il cellulare diventa un cordone ombelicale che ci lega ancora a mamme, a fidanzate, ad amanti e ad amici che, pur stando da un’altra parte, possono comunque incombere sul nostro quotidiano. Vantiamo un elevato numero di autovetture. Da noi la vita scorre monòtona e la delinquenza è quasi solo d’importazione. Il clima non ci aiuta più.

Dopo la comparsa del lago di Guardialfiera, le nottate sono diventate nebbiose peggio di quelle della pianura padana. Periodicamente, o diluvia o prevale la siccità, al punto che ne soffrono tanti luoghi in cui le frane sono all’ordine del giorno. Anche la vita culturale è stagnante e perde sempre più piede. Il Molisano si rende lieve la vita adattandosi a conferenze, spesso improvvisate ed improvvide, per cui viene praticato l’invito coatto per evitare che l’impresa si svolga dinanzi a quattro sèggiole occupate. Per il resto, la vita rimane sorretta dal senso del comico e dall’allegria conviviale.

Però, se non difetta il senso della comitiva, è carente quello della comunità. Le compagnie si formano e si trasformano, delineandosi in gironi che rimangono impermeabili gli uni agli altri. Siamo la regione con una forte aliquota di comuni-polvere;comunità che, pur essendo “morte” nei fatti, comunque non vogliono morire. Perciò, non si sognerebbero mai di regredire a “municipio” per non perdere inividualità in una realtà comunale più grande. Abbiamo tutti una vocazione: quella del legulèo; però lasciamo molto a desiderare quando dobbiamo osservare la legge. Tutto questo dimostra che siamo stati la culla di un diritto a cui, dopo il primo ricovero, abbiamo fornito pure una bara. I Molisani pensano di essere i più intelligenti d’Italia. Di certo sono i più furbi, fantasiosi ed individualisti.

I ‘primati’ gastronomici, sarebbero unici sebbene si tratti di specialità spesso ripetute in mille altre salse nelle altre venti regioni della Penisola, ‘pampanella’ esclusa, definita ‘doc’ (denominazione di origine comunale) Questo è il Contado, una regione rattoppata al punto che mal si comprende cosa abbia a che fare Venafro con Termoli (a cominciare dal dialetto). Il territorio è cresciuto disteso tra Puglia, Campania ed Abruzzo; ma noi lo vediamo allungato dal Sud al Centro dell’Italia e pensiamo che sia l’ombelico del mondo. Si sopravvive, si vivacchia alla giornata.

Claudio de Luca