Allarme bocconi avvelenati tra via Belvedere e via Carlo del Croix

TERMOLI. Ancora un appello per la presenza di bocconi avvelenati in città. Proviene da una volontaria che si prende cura degli animali e che spesso abbiamo incontrato in alcune storie degli ultimi mesi, non ultima quella di Otto.

«Residenti di via del Croix e via Belvedere Termoli segnalano presenza di bocconi avvelenati, mi riferiscono anche dell'intervento della Rieco per la rimozione degli stessi. Si prendono provvedimenti per individuare i responsabili. Chiunque fosse in possesso di informazioni si rivolga alle autorità competenti. Tuteliamo gli animali!»

La pratica barbarica di posizionare questo tipo di esce è davvero deprecabile, purtroppo sovente viene riproposta da chi intende sbarazzarsi di animali randagi, soprattutto.