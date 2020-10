Cura per l’infanzia, online il bando per privati ed operatori di servizi socio-educativi

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola comunica che nell’albo pretorio del sito istituzionale dell’ente è stato pubblicato il bando per la manifestazione di interessi di potenziali soggetti realizzatori dei servizi di cura per l’infanzia (nido, micronido, asilo, sezione primavera) presenti sul territorio per l’anno 2020-2021. E’ rivolto ai soggetti privati e agli operatori del terzo settore con esperienza documentata di almeno due anni negli ultimi cinque nella gestione di servizi socio educativi per la prima infanzia. Ultimata la domanda di partecipazione, sarà poi il Comune di Termoli, attraverso una procedura di evidenza pubblica, ad individuare i soggetti idonei con i comprovati requisiti richiesti. E’ possibile visionare tutti i requisiti e scaricare il modulo per presentare la domanda di partecipazione dai documenti in allegato.

Qui il bando