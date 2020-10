Defibrillatore donato in via Montecarlo Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Un defibrillatore a salvaguardia della vita in via Montecarlo, a disposizione per ogni emergenza, sperando che non ce ne siano, ovviamente. Una iniziativa assunta dai commercianti che hanno ubicate le proprie attività in quella zona, che specie al martedì, col mercato settimanjale, ma anche negli altri giorni, è crocevia di numerose persone.

Assieme agli esercenti, sotto l'impulso di Antonio Morelli e della sua famiglia, importanti i contrtibuti della Misericordia di Termoli e del Lions club Termoli Tifernus, rappresentati dal Governatore Romeo Faletra per la Confraternta e i due ultimi presidenti, l'uscente e il subentrato, Paolo Panichella e Antonio Liberatore, per il Lions club Tifernus.

La consegna del defibrillatore è avvenuta stamani, intorno alle 11, col ricovero nell'apposito sito, provvisto di allarme collegato alle centraline delle forze dell'ordine, e una dimostrazione pratica di come funzioni a cura dell'istruttrice Patrizia Colantuoni, alla presenza degli stessi esercenti e di alcuni residenti, che hanno condiviso l'iniziativa e sono pronti a formarsi al corretto utilizzo dell'apparecchiatura salvavita.

Un momento di sinergia e di collaborazione davvero lodevole, specie quando additiamo gli operatori economici e commerciali di non fare adeguatamente sistema sul territorio. Un lodevole esempio, che segue le donazioni in piazza Monumento e al porto di Termoli, sperando che ne seguano altre.

La Misericordia organizzerà a proprie spese un corso di formazione per l'utilizzo del defibrillatore, corso a cui sarà possibile iscriversi contattando proprio sia Antonio Morelli che la Misericordia stessa.

Termolionline ha seguito la cerimonia di consegna in diretta Facebook, con le testimonianze di Romeo Faletra, Antonio Morelli e Paolo Panichella, oltre alla esercitazione lampo in strada.