​Comprare online non è mai stato così bello

TERMOLI. Un settore che in Italia stentava a decollare ha visto una crescita a due cifre nel 2020, anche dopo la fine del lockdown. Ecco come cambiano le abitudini d’acquisto.

Poter comprare online non è mai stato così importante come negli ultimi mesi. Per questo motivo, dopo una grave contrazione nel secondo trimestre in pieno lockdown, il terzo trimestre 2020 è segnato da una crescita sostanziale in settori in passato poco sviluppati, come il Food & Grocery che segna un significativo incremento del 56%.



I dati sono stati elaborati nel report dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano in collaborazione con Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano. Seppure non si possano tralasciare gli effetti dirompenti della grave contrazione del primo e secondo trimestre 2020, i dati finora rilevati fanno presagire un cambiamento sostanziale del modo in cui si faranno gli acquisti da oggi in poi.

Le performance dell’e-commerce nei primi tre trimestri del 2020

Chiusi in casa per limitare la diffusione del coronavirus, gli italiani hanno adattato le proprie abitudini di consumo alla situazione contingente. Per lo più hanno usato lo smartphone per gli acquisti necessari e le proprie abitudini di spesa hanno subito un netto cambiamento.

In generale, si registra una forte flessione dei consumi e il quadro complessivo presenta gravi criticità che è difficile esaminare al momento. Eppure, risulta evidente che l’aumento degli acquisti via web sia destinato a cambiare il modo con cui i clienti accedono ai beni di consumo.

Un aumento sostanziale delle vendite online nel mercato italiano nei settori emergenti come il Food & Grocery per i beni di primo consumo e la cura della casa dimostrano una significativa capacità di adattamento. Questo settore in particolare ha registrato un aumento rispetto al 2019 del 56% per un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro. Poca cosa rispetto a settori più maturi e stabili come l’Informatica e l’elettronica di consumo che vale 6 miliardi ma registra un incremento percentuale inferiore, del 18%.

Settori che hanno subito una brusca frenata durante i mesi di lockdown, come il Turismo o l’Abbigliamento, hanno visto un trend positivo nei mesi successivi alla fine del blocco dell’economia. Si tratta di elementi che fanno ben sperare nella capacità di ripresa e di reazione dei consumatori quando l’emergenza sarà finita e ci si potrà adattare alla nuova normalità.

Cosa significa comprare e vendere online

Tra i fenomeni che interessano gli analisti c’è soprattutto la tendenza a organizzare servizi in momenti di particolare complessità. Per esempio, emerge dal rapporto la capacità con cui le piccole realtà non ancora presenti sul web, abbiano saputo cogliere l’occasione offerta dai grandi operatori in questo campo. Quindi è stato possibile osservare fenomeni di prossimità, in cui le piccole realtà locali hanno potuto rifornire la propria clientela direttamente a domicilio senza impattare eccessivamente sulla propria struttura organizzativa e logistica.

Questo quanto rileva Roberto Liscia, presidente di Netcomm che ha curato la ricerca insieme all’Osservatorio del Politecnico. E-commerce, quindi, non significa perdita d’identità specie nel territorio italiano caratterizzato da forti differenze e peculiarità regionali.

La vendita online rappresenta una voce di costo importante per le aziende, che devono essere competitive e organizzate in modo da sopperire alle necessità dei clienti per fidelizzarli e acquisirne di nuovi. Per questo emerge con sempre maggiore rilievo l’importanza dei canali di vendita alternativi a quelli proprietari, cioè realizzati dallo stesso brand. Si vende attraverso i marketplace, come Amazon per esempio, o i negozi di nicchia che corrispondono alla specifica categoria di prodotto. Si vende anche attraverso aggregatori che si appoggiano a canali terzi di vendita e che acquisiscono sempre maggiore importanza, come per esempio Piccoloeforte.

La vendita al dettaglio attraverso internet rappresenta una sfida. È importante accettarla e saperla sfruttare a proprio vantaggio perché sarà la strada da percorrere nel prossimo futuro per restare competitivi.

Un Paese poco connesso

Rispetto a mercati più maturi come negli USA dove internet rappresenta la porta d’accesso a numerosi servizi, l’Italia si scontra con difficoltà strutturali. La separazione tra centri ad alta velocità e periferie con gravi problemi di connessione è il freno che più di altri agisce sullo sviluppo del commercio elettronico. Aumenta il valore delle transazioni economiche eseguite online, eppure non diminuisce il gap tra centro e periferia.

Anche per questo motivo, gran parte degli acquisti online sono stati effettuati tramite smartphone che per molti rappresenta la via d’accesso preferenziale al web. Ben il 56% delle transazioni effettuate durante quest’anno sono state effettuate attraverso un dispositivo mobile.

Conoscere le abitudini d’acquisto dei propri clienti e il modo con cui accedono al proprio catalogo prodotti rappresenta per le aziende un grosso elemento a proprio vantaggio.