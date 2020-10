TERMOLI. Mentre sul fronte nazionale l’app Immuni, creata per tracciare e contenere il contagio da Covid-19, inizia a mietere un discreto successo con il download che supera i 7 milioni, favorita anche dall’incubo della seconda ondata epidemiologica, in Molise le cose non vanno esattamente così: se da un lato la media nazionale delle persone che hanno scaricato l’app e che quotidianamente ne usufruiscono si attesta sul 12,5%, la nostra regione è ben al di sotto delle aspettative, registrando un misero 10,4%.

Peggio dei molisani, che si piazzano al quartultimo posto secondo i dati forniti questa mattina dal Ministero della Salute, ci sono: Sicilia (7,8%), Calabria (8,2%) e Campania (8,8%). Tra le regioni più virtuose, invece, troviamo l’Abruzzo che supera la media nazionale con ben 15,9% dei download, seguita dalla Toscana (15,7%) e dalla Sardegna (15,1%).

Per capire cosa non funziona nell’app Immuni, è bene partire dalle basi e da cosa sia. Come spiegato dagli stessi sviluppatori, l’app lavora in forma del tutto anonima e traccia le persone risultate positive al Covid-19 grazie al sistema Bluetooth ed invia una notifica a coloro che, nei giorni passati, potrebbero essere venuti in contatto con il paziente contagiato, anche se asintomatico. Se, allora, l’applicazione è davvero di vitale importanza per evitare la diffusione della pandemia, perché sono così pochi gli utenti ad averla scaricata?

A remare contro è sicuramente la tecnologia. Sfortunatamente non tutti possiedono uno smartphone o sanno come usarlo: basti pensare agli over 70, i soggetti più a rischio. Ancora peggio se pensiamo a smarthphone datati che non consentono lo scaricamento dell’applicazione. La seconda nota dolente è da individuarsi in una limitazione della libertà: sono tantissimi i giovani e gli adulti che decidono di non scaricarla perché la vedono come un’imposizione che potrebbe limitare i propri spostamenti e la libertà. Una parte degli italiani, poi, non crede all’esistenza del virus per cui non si affiderebbe mai ad un’app in grado di tracciare chi avrebbe contratto un virus che, per loro, è solo fantasia.

Ma c’è anche chi, dopo averla scaricata ed utilizzata, decide di disinstallarla perché resta ‘intrappolato’ in un sistema che non funziona come dovrebbe: «Ho deciso di scaricare l’app Immuni visto che lavoro a contatto con il pubblico – confessa una donna che preferisce mantenere l’anonimato a TermoliOnline – Un giorno mi è arrivata una notifica che mi avvisava di essere entrata in contatto con una persona risultata positiva. Una situazione impossibile dal momento che, in quel periodo, lavoravo in smart working e non uscivo di casa per paura del virus. Sono rimasta in casa per due settimane, come da prassi, ho avvisato il medico curante che mi ha detto di stare tranquilla e che si trattava sicuramente di un bug dell’applicazione. Nel frattempo nessuno è venuto a controllare se stessi bene. Problema dell’app o meno, resta il fatto che sono rimasta barricata in casa per 14 giorni, senza possibilità di vedere i miei parenti pur essendo consapevole del fatto di non essere infetta. L’ho disinstallata immediatamente».