TERMOLI. Con moto di orgoglio, il presidente del Sib, Capacchione, ha detto che «L’Italia è ripartita con l’estate». «Decisivo il contributo della balneazione attrezzata italiana: i balneari hanno vinto la sfida di coniugare sicurezza e socialità. Rivendichiamo il ruolo importante e, per certi aspetti, anche determinante che gli stabilimenti balneari italiani hanno avuto per la ripartenza economica e morale del nostro Paese. Dopo oltre 2 mesi di chiusura forzata in casa, per contrastare la diffusione virale, il nostro Paese ha ritrovato la serenità e la normalità proprio frequentando gli stabilimenti balneari italiani.

Secondo i dati forniti dall’Enit la vacanza ricercata dagli italiani post lockdown ha visto prevalere la voglia di mare (60%), che alla fine ha addirittura doppiato la vacanza in montagna, (30%); sono stati soddisfatti, con voto medio 8 su 10, mentre l’85% dei vacanzieri tornerebbe il prossimo anno o fra due nello stesso posto. Il recupero dell’equilibrio psico-fisico della nostra popolazione è stato fondamentale, non solo per superare il disagio del lockdown ma, anche e soprattutto, per la ripartenza dei consumi e dell’economia che ha trovato la sua fonte proprio nella tranquillità generata dalla vacanza serena e sicura. «Gli stabilimenti balneari italiani hanno, quindi confermato, anche in questa circostanza avversa la loro funzione pubblicistica - ha continuato Capacchione - persino patriottica, nel fornire quei servizi di qualità alla balneazione, espressione dell’eccellenza del nostro Made in Italy. La balneazione attrezzata italiana ha vinto, in definitiva, la sfida di coniugare socialità con la sicurezza».