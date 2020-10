TERMOLI. Ricettività, balneazione, ristorazione, commercio. Sono molti i segmenti della filiera turistica, l'industria che contribuisce alla formazione del Pil in parte consistente, ma non ancora potenzialmente concretizzata al massimo. Certo, affermarlo nell'anno del Covid-19 potrebbe apparire eretico, visti i danni e i rischi connessi alla pandemia.

Frontiere chiuse extra Ue, restrizioni crescenti, ma anche una stagione che abbiamo ormai alle spalle, quella estiva, che in Molise e a Termoli ha detto anche altro, ossia, la scoperta di occasioni di promozione territoriale mai avvenute prima, e non sarà solo per il quasi Covid free, considerando altre porzioni del Bel Paese.

Sia sulla costa molisana che anche alle Isole Tremiti, esemplificando, agosto si è rivelato un mese eccezionale, in termini di arrivi e presenze, anche oltre le stesse rilevazioni statistiche ufficiali, che fose non hanno strizzato l'occhio fedelmente alla realtà, ma solo ai numeri trasmessi dalle strutture.

Una conferma di questa impressione ci è stata data stamani da Fabrizio Vincitorio, imprenditore turistico che col gruppo di famiglia spazia per l'appunto in tutte le tipologie che abbiamo citato nell'incipit di questo articolo.

In Molise siamo riusciti a seminare in tempo di crisi, ma si riuscirà a cogliere i frutti di questa esposizione mai così prolungata? Secondo Vincitorio, che comunque ha voluto porre l'accento sulla gestione in sicurezza garantita dall'operato delle istituzioni locali e regionale, occorre una nuova visione, che sappia proiettare la categoria di chi fa turismo verso nuove sfide, attraverso un'adeguata e continua formazione, così come occorre una visione anche nell'immaginare la Termoli del futuro, a partire dal vulnus dei parcheggi.

Sono spunti che emergono nell'intervista video che abbiamo realizzato proprio questa mattina, alla Cala Sveva, che nonostante la pioggia autunnale cadesse incessante, aveva lì ancora lettini e ombrelloni, poiché la destagionalizzazione è la prima vera conquista verso cui partire tutti insieme.

Messaggi che partono verso i colleghi operatori dei vari campi in cui si declina l'accoglienza e verso chi ci amministra, ai vari livelli, naturalmente.