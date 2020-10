Ennesimo ricorso amministrativo sull'appalto Tpl a Termoli

TERMOLI. Per l’ennesima volta, non le contiamo nemmeno più, la Sati ha presentato un ulteriore ricorso alla giustizia amministrativa contro l’appalto in project financing sul Tpl, ormai affidato alla Gtm srl, e di cui si attende solo il perfezionamento sull’esercizio del diritto di prelazione comunicato nei tempi sull’offerta della Air Pullman. Nell’estate scorso, nonostante 3 pronunce negative, due del Tar (sospensiva e merito) e una del Consiglio di Stato (sulla mancata sospensiva), non molla di un millimetro sulla gara d’appalto per il trasporto pubblico locale a Termoli e mentre l’amministrazione comunale ormai è in fase di aggiudicazione definitiva o quasi del project financing, si appella ancora una volta ai giudici di secondo grado a Palazzo Spada. Evidente il tentativo a gamba tesa di fermare in zona Cesarini la definizione della nuova gestione. Un tentativo comunque avversato dalla Giunta Roberti, che si è costituita in giudizio. Il Tar Molise si era espresso a febbraio come merito della causa. Mentre ora la Sati ha notificato il 9 luglio scorso il ricorso al Consiglio di Stato. Unitamente all’appello è stata formulata istanza di sospensione collegiale dell’efficacia della sentenza impugnata, per far ottenere all’aggiudicatario il pagamento delle spese per la formazione dell’offerta, mentre nell’ipotesi in cui non venga esercitata detta prelazione, il preponente potrebbe ottenere il pagamento dei costi di formazione della proposta a valere sulla cauzione (di importo stabilito dal comma 9 terzo periodo dell’art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016), ipotesi da escludersi in caso di annullamento degli atti della gara. Due mesi dopo, con la giunta Roberti che si è dovuta ancora costituire in giudizio, la Sati ha promosso istanza per la dichiarazione di nullità per contrasto con l’esecutiva sentenza Tar Molise n. 54 del 13.02.2020 PQM: “voglia l’adito Tar Molise, previa sospensiva, dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari e condanna alla restituzione del contributo unificato che ai sensi di legge si dichiara dovuto nella misura di euro 300».