TERMOLI. «Bisogna accelerare i tempi della vaccinazione antinfluenzale a tutti i costi». Torna alla ribalta il patologo clinico Giancarlo Totaro, stavolta sulla campagna stagionale di vaccinazione antinfluenzale, che mai come nel 2020, a causa del Covid-19, assume una importanza strategica.

«Nella stagione 2019-2020 l'andamento epidemiologico dell'Influenza ha visto circa 7 milioni e mezzo di casi (dalla 42 settimana 2019 alla 17 settimana 2020 - dati Influnet I.S.S .) con il picco, come da standard, intorno all'ultima settimana di gennaio 2020 e quindi in era pre-Covid.

Non è possibile immaginare che quest'anno, a causa del coronvirus, a ogni individuo che si ammalerà di influenza e/o sindromi parainfluenzali possa corrispondere la chiusura di una attività produttiva o di un servizio scolastico o sanitario o giudiziario o amministrativo etc., pertanto è quanto mai opportuno che il maggior numero di individui sia vaccinato il più presto possibile, e non solo quelli a rischio, altrimenti la seconda ondata potrebbe avere i pre-requisiti per essere peggiore della prima ondata avvenuta ad epidemia influenzale, con andamento discendente e le due malattie simili nei sintomi iniziali si sono solo parzialmente intersecate con minori problemi di diagnosi differenziale tra influenza e Covid.

Il sistema sanitario dovrà probabilmente affrontare una sfida ancor più impegnativa di quella precedente, anche se ora è meglio attrezzato perciò non bisogna farsi prendere alla sprovvista senza le armi adatte usate al momento giusto, ed il vaccino antinfluenzale è un'arma eccezionale per fare il primo passo in questo senso ed evitare che l'influenza possa diventare il catalizzatore di una emergenza ancor più perniciosa della prima anche dal punto di vista economico ancorchè sanitario.

Però c'è anche da aggiungere che almeno sulla carta l'uso costante delle mascherine ed il rispetto di tutte le norme igieniche e di distanziamento dovrebbe migliorare molto anche il quadro epidemiologico della diffusione del contagio di virus influenzale.

Ma al momento dove sono i vaccini anti influenzali?