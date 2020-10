​Come prendersi cura dei capelli in modo naturale

TERMOLI. Per avere una chioma sana e splendente ci sono numerosi trattamenti cosmetici che si propongono di nutrire e ristrutturare la fibra capillare già a partire dalle prime applicazioni. Il problema, però, è che la maggior parte di questi prodotti (alcuni dei quali sono stati esaminati da un team di esperti sul sito Solowow per metterne in luce pregi ed eventuali difetti) viene spesso formulata con sostanze di derivazione chimica che non sempre fanno bene alla salute dei capelli.



E se vi dicessimo che esistono dei rimedi naturali che permettono di prendersi cura della propria capigliatura spendendo poco e con risultati davvero sorprendenti? Non ci credete? Allora, date un'occhiata al nostro post per scoprire tutti i vantaggi della cosmesi “green” nella haircare.

Una maschera nutriente per capelli secchi e sfibrati

Soprattutto d'estate, è fondamentale proteggere i capelli dal sole per impedire la disidratazione e lo sfibramento della fibra capillare. Se nonostante le dovute attenzioni, la vostra chioma appare spenta e arida come sterpaglia, potete correre ai ripari applicando regolarmente una maschera ristrutturante fatta con ingredienti 100% naturali, economici e facilmente reperibili nelle nostre dispense.

Tutto quello che vi occorre, infatti, è solo un tuorlo d'uovo e un vasetto di yogurt bianco magro, che andrete a mescolare in una ciotola pulita con un cucchiaio di legno, fino a ottenere un composto liscio e fluido da applicare sui capelli umidi prima dello shampoo.

Il tempo di posa raccomandato è di 20/30 minuti, trascorsi i quali si potrà procedere con il lavaggio tradizionale e la consueta messa in piega, che risulterà più facile e veloce grazie alle proprietà nutritive e idratanti dello yogurt.

Impacco ristrutturante per domare il crespo

Visto che non tutte hanno la fortuna di avere capelli super lisci come spaghetti, le povere malcapitate che devono fare i conti con quell’odioso effetto paglia che ricorda la stoppa, potranno attingere alle proprietà della natura per migliorare il benessere e la vitalità della chioma. Ebbene sì, anche in questo caso sarà possibile realizzare un impacco “fai da te” che faciliterà le successive operazioni di brushing, restituendo una capigliatura liscia, setosa e più lucente che mai.

Gli ingredienti su cui puntare sono essenzialmente tre: i semi di lino, che oltre a prevenire le irritazioni del cuoio capelluto, nutrono i follicoli piliferi danneggiati per incentivare la crescita dei nuovi fusti; l'olio di mandorle dolci, che grazie alle sue proprietà lenitive e idratanti, aiuta a ripristinare la vitalità e la lucentezza dei capelli secchi; e l'olio di cocco, ideale per domare il crespo e proteggere la fibra capillare dalle alte temperature dei dispositivi per lo styling.

A seconda della problematica che si vuole contrastare, questi ingredienti si potranno applicare singolarmente o amalgamare tra loro per creare una maschera multitasking da utilizzare in qualsiasi momento della giornata, da una a due volte la settimana.



In questo caso, tutto quello che dovete fare è mescolare 20 ml di olio di cocco, 20 ml di olio di mandorle dolci e 20 ml di olio di semi di lino, fino a realizzare un impacco dalla texture omogenea da stendere sui capelli umidi e lasciare in posa per circa mezz'ora.

Rimedi naturali per i capelli grassi

Sebbene il settore della tricologia proponga numerosi trattamenti su misura per contrastare le tante problematiche che affliggono i capelli, chi vuole prevenire l’effetto grasso causato dall'eccessiva produzione di sebo da parte del cuoio capelluto, può fare affidamento su due facilissime ricette “home made” che promettono di donare corpo e volume alla capigliatura, senza danneggiare la struttura capillare.

La prima consiste nell'applicare sulla chioma un impacco a base di limone e aceto di mele: dopo aver mescolato i due ingredienti, vi basterà stendere il composto su tutta la lunghezza dei fusti e lasciarlo agire per una decina di minuti prima di procedere con il risciacquo.

Se, invece, volete ridurre gli eccessi di sebo che fanno apparire i capelli sporchi e spenti già dopo poche ore dal lavaggio, vi consigliamo di sostituire il succo di limone con un infuso di tè nero, che essendo ricco di acido tannico, nutre in profondità il cuoio capelluto e previene, al contempo, la formazione della forfora grassa.

Capelli tinti e trattati

Infine, per ripristinare l'originale pH del cuoio capelluto in caso di capelli tinti o trattati, si può effettuare un impacco ristrutturante da preparare mescolando un cucchiaino di miele, 100 ml di olio di jojoba e tre gocce di olio essenziale di rosmarino.

Il composto così ottenuto andrà distribuito su tutta la capigliatura prima dello shampoo e lasciato in posa per almeno un'ora, dopo di che si potranno lavare e asciugare i capelli come da rituale.