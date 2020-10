TERMOLI. Mascherine obbligatorie all’esterno e sanzioni inasprite per chi trasgredisce la misura preventiva per contenere il contagio da Covid-19.

Di ieri il nuovo decreto del Governo, che sarà poi declinato nel Dpcm in arrivo entro metà ottobre. L’aumento della curva dell’emergenza epidemiologica, sempre in ascesa da agosto, ha portato a questa stretta. Ma come hanno reagito i concittadini termolesi?

Abbiamo fatto un giro per le vie del centro a chiedere o anche vedere se in questo giorno in cui sono in vigore le nuove norme, queste ultime vengano rispettate, documentando in video l’opinione di residenti e coloro che si trovavano in città, sulla utilità delle stesse.

A lume di naso, circa il 90% della gente incontrata le aveva.